Kelly Key mostra festa de aniversário do filho caçula: "Muita diversão"

Arthur, o filho caçula de Kelly Key e Mico Freitas, completou sete anos e ganhou uma festa para comemorar ao lado dos amigos

Kelly Key usou as redes sociais neste domingo, 28, para mostrar os detalhes da festa de aniversário do filho caçula. Arthur, fruto de seu casamento com o empresário Mico Freitas, completou sete anos, e ganhou uma festa com o tema do jogo eletrônico Fortnite.

Nos cliques postados no feed do Instagram, o aniversariante aparece todo sorridente ao lado de um grupo de amigos. Além do espaço da festa, que contou com um bolo e doces personalizados, carrinho de pipoca e algodão-doce, Arthur também se divertiu no mar.

"Dia de festa! Celebrando os 7 anos do meu pequeno Artur aqui no nosso recanto da paz no Mussulo… Um dia de muita diversão para os pequenos amigos tão amados e importantes! Uma delícia de memória que construíram hoje", escreveu a mamãe ao compartilhar as imagens no feed do Instagram.

Na última sexta-feira, 26, no dia do aniversário do caçula, Kelly homenageou o filho nas redes sociais. "Amorzinho fez 7. Hoje foi dia de festa e comemoração! O Tuca que vocês viram nascer está crescendo muito rápido! Cada dia ao seu lado é uma nova aventura, cheia de descobertas, sorrisos e aqueles abraços que recarregam qualquer energia!! Ver você crescer, explorar o mundo com seus olhos curiosos e seu coração bondoso é o maior presente que posso receber… Te desejo o mundo, meu amor de coração puro! Te amo demais. Estarei sempre aqui para você!", disse a artista, que também é mãe de Suzanna, de 23 anos, e Jaime Vitor, de 18.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kelly Key (@oficialkellykey)

Clique antigo com os filhos

Kelly Key encantou os seguidores das redes sociais ao recordar um clique antigo. Aproveitando o dia de TBT, a cantora revirou o baú e compartilhou uma foto que aparece sorridente ao lado dos filhos, Suzanna e Jaime Vitor, quando eram crianças.

No clique postado no feed do Instagram, o menino surge ainda bebê, enquanto sua irmã está penteado seu cabelo. "Não posso resistir a compartilhar essa foto... Olhando para essa imagem, é impossível não me emocionar com o quanto o tempo voa. Parece que foi ontem que eram apenas bebês, e agora, olhem só, estão voando por aí sozinhos. É incrível testemunhar cada fase do crescimento deles, desde os primeiros passos até os momentos em que começam a trilhar seus próprios caminhos", disse a artista em um trecho da publicação.