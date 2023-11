Kelly Key se emociona ao recordar clique antigo com os filhos: "O tempo voa"

A cantora Kelly Key encantou os seguidores das redes sociais ao recordar uma foto ao lado dos filhos, Suzanna Freitas e Jaime Vitor

Kelly Key encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 23, ao recordar um clique antigo. Aproveitando o dia de TBT, a cantora revirou o baú e compartilhou uma foto que aparece sorridente ao lado dos filhos, Suzanna, de 23 anos, e Jaime Vitor, de 18, quando eram crianças.

No clique postado no feed do Instagram, o menino surge ainda bebê, enquanto sua irmã está penteado seu cabelo. Já na legenda, a artista confessou que ficou bastante emocionado ao rever a imagem dos herdeiros pequenininhos.

"Não posso resistir a compartilhar essa foto... Olhando para essa imagem, é impossível não me emocionar com o quanto o tempo voa. Parece que foi ontem que eram apenas bebês, e agora, olhem só, estão voando por aí sozinhos. É incrível testemunhar cada fase do crescimento deles, desde os primeiros passos até os momentos em que começam a trilhar seus próprios caminhos", contou ela no começo do texto.

"A maternidade é uma jornada cheia de emoções, e cada dia traz novas descobertas e aprendizados. Às vezes, paramos para refletir sobre como é importante aproveitar cada momento, pois, antes que percebamos, eles já estão independentes, explorando o mundo por conta própria. Sou grata por cada riso, cada lágrima, cada abraço apertado e por todo o amor que compartilhamos sempre. Mamães e papais que me acompanham, sei que muitos de vocês entendem esse sentimento. Como vocês lidam com a rapidez com que o tempo passa quando se trata dos seus filhos?", finalizou.

Vale lembrar que Suzanna é fruto do relacionamento de Kelly com o cantor Latino. Atualmente a cantora é casada com o empresário Mico Freitas, e eles são pais de Jaime Vitor e Arthur, de seis anos.

Confira a publicação:

Filho caçula de Kelly Key sofre acidente na escola

O filho de Kelly Key sofreu um acidente na escola e a cantora se mostrou bastante abalada ao ser chamada para buscar o caçula nesta última terça-feira, 21. A mulher do empresário Mico Freitas contou em sua rede social que foi o tempo de deixar Artur Freitas, de 6 anos, no local para ter que pegá-lo novamente.

"Saímos bem cedinho e deixamos o Tuca na escola... Seguimos para a academia, como fazemos todos os dias. Eu já tinha feito 36 minutos de cardio... também já tinha feito minha sequência de abdominais... quando o Mico vem me dizer que a escola ligou para o telefone dele dizendo que o Artur bateu a cabeça e estava na enfermaria, pois tinha aberto um pouco a cabeça", detalhou.

"Larguei tudo do jeito que estava, já não pensei em mais nada! Seguimos para a escola... 10 minutos já estávamos lá. É impressionante... Tenho 3 filhos e é a primeira vez que me ligam da escola porque um deles machuca! Meu coração congelou na hora que o Mico falou comigo", desabafou. Saiba mais!