Filho de Kelly Key sofre acidente na escola e cantora se abala: 'Congelou'

Na escola, filho de Kelly Key se acidenta e cantora entra em desespero ao saber da notícia

O filho de Kelly Key sofreu um acidente na escola e a cantora se mostrou bastante abalada ao ser chamada para buscar o caçula nesta terça-feira, 21. A famosa contou em sua rede social que foi o tempo apenas de deixar Artur Freitas, de 6 anos, no local para ter que pegá-lo novamente.

Seguindo sua rotina matinal após deixá-lo no local, a artista foi para a academia com o marido, o empresário Mico Freitas, e recebeu a notícia pelo amado. Sem terminar seus exercícios, a loira ficou assustada ao saber que Artur tinha se acidentado.

Apesar de ter sido apenas um corte pequeno no rosto, Kelly Key desabafou sobre o desespero que sentiu ao receber a ligação da escola. Isso porque, ela nunca tinha passado por isso com seus outros dois filhos, Suzanna Freitas e Jaime Freitas.

"Saímos bem cedinho e deixamos o Tuca na escola (ele já ama a escola e seus amigos... E ama a professora... E ama as auxiliares... E os seguranças... E todas as pessoas que trabalham la). Seguimos para a academia, como fazemos todos os dias. Eu já tinha feito 36 minutos de cardio, enquanto respondia alguns e-mails pelo telefone mesmo... Também já tinha feito minha sequência de abdominais. Acabei de montar o aparelho de elevação pélvica, quando o Mico vem me dizer que a escola ligou para o telefone dele dizendo que o Artur bateu a cabeça e estava na enfermaria, pois tinha aberto um pouco a cabeça e estava nervosa", descreveu tudo como aconteceu.

"Larguei tudo do jeito que estava, já não pensei em mais nada! Seguimos para a escola... 10 minutos já estávamos lá. É impressionante... Tenho 3 filhos e é a primeira vez que me ligam daa escola porque um deles machuca! Meu coração congelou na hora que o Mico falou comigo", desabafou.

Kelly Key então falou que virou quase um "animal" ao chegar no local para ver como seu filho estava. Após o ocorrido, ela o levou para casa e disse que cancelou os compromissos para ficar ao lado de seu pequeno.

Ainda nas últimas semanas, Kelly Key encantou ao compartilhar fotos com os três filhos e o marido, o empresário angolano Mico Freitas. Ela também celebrou o aniversário de sua primogênita, Suzanna Freitas, de 23 anos.

Veja o desabafo completo de Kelly Key:

Kelly Key mora em Angola

Kelly Key se mudou para Angola em 2022 ao lado do marido, o empresário angolano Mico Freitas. Ele tem negócios no país africano. Recentemente, ela publicou uma mensagem exaltando o país que se tornou seu novo lar.

"Angola é um país que pulsa com uma energia única (não adianta, só quem vive aqui ou viveu, entende do que estou falando), uma mistura de tradição e modernidade, de passado e presente. É uma terra de “oportunidades”, onde a arte, a música e a dança se encontram em cada esquina, alimentando a alma e despertando a alegria de viver!", contou ela.

No final do ano passado, Kelly Key fez uma mudança de barco para Angola. Na ocasião, ela mostrou como foi o transporte dela e da família para outra região do país. Desde 2004, a loira é casada com Mico Freitas, angolano com grande fortuna. Com ele, a cantora teve dois filhos após Suzanna Freitas, fruto do relacionamento com o cantor Latino.