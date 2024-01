Kelly Key encanta ao comemorar o aniversário do filho caçula: "Coração puro"

Nas redes sociais, a cantora Kelly Key prestou uma linda homenagem ao comemorar o aniversário de sete anos do filho caçula, Arthur

Kelly Key encantou os seguidores das redes sociais ao prestar uma linda homenagem para o filho caçula. Nesta sexta-feira, 26, Arthur completou sete anos de vida, e ela fez questão de homenageá-lo. Em seu perfil no Instagram, a cantora postou várias fotos do aniversariante do dia e se declarou para o herdeiro, fruto de seu casamento com o empresário Mico Freitas.

"Amorzinho fez 7. Hoje foi dia de festa e comemoração! O Tuca que vocês viram nascer está crescendo muito rápido! Cada dia ao seu lado é uma nova aventura, cheia de descobertas, sorrisos e aqueles abraços que recarregam qualquer energia!!", começou a mamãe coruja.

E completou: "Ver você crescer, explorar o mundo com seus olhos curiosos e seu coração bondoso é o maior presente que posso receber… Te desejo o mundo, meu amor de coração puro! Te amo demais. Estarei sempre aqui para você!", finalizou a homenagem.

Além de Arthur, Kelly e Mico são pais de Jaime Vitor, de 18 anos. A cantora também é mãe de Suzanna, de 23 anos, fruto de sua relação com o cantor Latino.

Kelly Key explica motivo de não volta a cantar

A cantora e musa fitness Kelly Key abriu o jogo sobre a sua carreira na música. Ela não lança uma nova canção há alguns anos e decidiu contar o motivo para não voltar a cantar. Para isso, a artista fez um desabafo nas redes sociais sobre as dificuldades do mundo das artes e sobre como é lidar com a fama após ver o documentário de Luisa Sonza na Netflix.

"[...] Às vezes, as pessoas me perguntam por que parei de cantar e por que não volto para a música. Acho que é por causa disso. Mesmo amando muito esse lugar do palco, porque é viciante e gostoso demais, inexplicável a sensação de estar ali em cima também, é sufocante a sensação de me imaginar voltando para aquele estilo de vida. É o que me causa o mix de emoções entre angústia e o êxtase total", justificou a artista. Confira o relato completo!