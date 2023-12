Por que a Kelly Key não volta a cantar? Ela revela a verdade

A cantora e musa fitness Kelly Key faz desabafo sobre as dificuldades do universo das artes e entrega o motivo para não voltar a cantar

A cantora e musa fitness Kelly Key abriu o jogo sobre a sua carreira na música. Ela não lança uma nova canção há alguns anos e decidiu contar o motivo para não voltar a cantar. Para isso, a artista fez um desabafo nas redes sociais sobre as dificuldades do mundo das artes e sobre como é lidar com a fama após ver o documentário de Luisa Sonza na Netflix.

Para começar, ela contou que se identificou com Sonza. “Quando a gente passa isso, é muito forte. Estou em uma parte em que ela fala sobre as úlceras, eu também tive. É um estilo de vida que não acho compatível, biologicamente falando. Hoje, no privilégio dos meus quarenta anos, depois de bastante tempo, precise passar por isso. É gosto, mas é confuso. É um sentimento confuso”, disse ela.

E completou: “A gente ama o que está vivendo, mas também é extremamente sufocante, é o que causa angústia. E hoje tem as redes sociais para potencializar esse sentimento. Imagino quão desafiador é tudo isso. Não sei se eu suportaria isso nos tempos de hoje”.

Por fim, ela falou sobre a decisão de se afastar da música. “Às vezes, as pessoas me perguntam por que parei de cantar e por que não volto para a música. Acho que é por causa disso. Mesmo amando muito esse lugar do palco, porque é viciante e gostoso demais, inexplicável a sensação de estar ali em cima também, é sufocante a sensação de me imaginar voltando para aquele estilo de vida. É o que me causa o mix de emoções entre angústia e o êxtase total”, declarou.

Kelly Key comemorou o aniversário da filha há pouco tempo

A filha mais velha da cantora Kelly Key, Suzanna Freitas, fez aniversário em 31 de outubro. A jovem, fruto da relação da loira com o cantor Latino, completou 23 anos e recebeu uma homenagem da mãe na rede social.

Com fotos ao lado da herdeira, a famosa apareceu sorridente e mostrou todo seu amor por ela. Muito parecidas, elas impressionaram os internautas com a forte semelhança. Kelly Key provou mais uma vez que fez uma cópia em forma de filha.

"Feliz 23, minha menina. Te amo! Te admiro pela força que mostra a cada dia. Te celebro por cada vitória e superação. Te abraço, mesmo de longe, em cada desafio. Te agradeço por ser esse raio de sol na minha vida. Te desejo tudo de mais lindo que a vida tem a oferecer. Te vejo crescer e me orgulho a cada passo. Te sinto em cada risada e cada lágrima. Te escuto, mesmo quando as palavras não são ditas. Te apoio em cada sonho, por mais distante que pareça. Te valorizo por cada pequena coisa que faça. Te reconheço nas pequenas ações de amor diário. Te respeito pelas escolhas e caminhos que você toma. Te inspiro a ser sempre a melhor versão de ti mesma, como tu me inspira. Te guardo, sempre, no lugar mais especial do meu coração. Te espero, sempre, para mais um abraço, mais uma memória juntas… Todos os dias da minha vida", escreveu a musa fitness.