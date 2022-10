Juliette faz festa do pijama com Rafa Kalimann, Fernanda Paes Leme e outras famosas

Juliette postou fotos da festa do pijama ao lado de Fernanda Paes Leme, Rafa Kalimann, Camila Coutinho e Deborah Secco

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 08h39

Após comparecer a um evento que aconteceu nesta segunda-feira, 24, na capital paulista, a cantora Juliette (32) compartilhou que a festa continua, mas agora em casa. A campeã do BBB 21 postou uma foto nos stories do seu Instagram ao lado de Rafa Kalimann (29), Fernanda Paes Leme (39), Camila Coutinho (35) e Deborah Secco (42). “Hoje a noite é nossa”, escreveu ela.

Na imagem, as celebridades já aparecerem sem os poderosos looks que usaram durante o evento. Rafa Kalimann, Juliette e Deborah Secco estão de roupão, enquanto Fernanda Paes Leme já aparece de pijama e Camila Coutinho está com um vestido vermelho sentadas em um sofá.

Juliette dá festa de pijama. Foto: Reprodução/Instagram

Como uma boa 'noite do pijama' que se preze, não faltou comida. Após a foto compartilhada nos stories, Juliette postou outra imagem de uma mesa repleta de hambúrgueres e batatas-fritas. "Está tudo sob controle", escreveu a ex-BBB, mais uma vez marcando as amigas.

Juliette compartilha jantar. Foto: Reprodução/Instagram

A postagem de Juliette foi compartilhada pela atriz Deborah Secco.

Print de Deborah Secco. Foto: Reprodução/Instagram

Juliette exibiu corpo sarado durante passeio em meio à natureza

Juliette chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques de biquíni neste domingo, 23. Ela aproveitou o dia de sol para curtir um passeio em meio à natureza, e usou a linda paisagem para fazer algumas poses e ostentar seu corpão sarado ao apostar em um biquíni rosa.

Ao compartilhar as fotos em seu perfil no Instagram, a cantora deixou uma mensagem reflexiva. "O amanhã sempre vai chegar", afirmou ela na legenda da publicação.

Os cliques de Juliette rapidamente recebei várias curtidas e elogios. "Linda demais", disse uma seguidora. "Que perfeita", escreveu outra. "Um corpo né", falou um internauta. "A mulher mais linda do mundo", comentou uma fã.