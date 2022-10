De biquíni rosa, Juliette exibe corpo sarado durante passeio em meio à natureza

A ex-BBB Juliette impressionou ao exibir o corpo sarado ao curtir o dia em meio à natureza

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 14h05

Juliette(32) chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques de biquíni neste domingo, 23.

A campeã do BBB 21 aproveitou o dia de sol para curtir um passeio em meio à natureza, e usou a linda paisagem para fazer algumas poses e ostentar seu corpão sarado ao apostar em um biquíni rosa.

Ao compartilhar as fotos em seu perfil no Instagram, a cantora deixou uma mensagem reflexiva. "O amanhã sempre vai chegar", afirmou ela na legenda da publicação.

Os cliques de Juliette rapidamente recebei várias curtidas e elogios. "Linda demais", disse uma seguidora. "Que perfeita", escreveu outra. "Um corpo né", falou um internauta. "A mulher mais linda do mundo", comentou uma fã.

Confira as fotos de Juliette de biquíni:

Ataques xenofóbicos

Juliette (32) se revoltou após ataques xenofóbicos com os nordestinos nas redes sociais. A advogada se manifestou na web e falou sobre os comentários preconceituosos que recebeu após o primeiro turno das eleições. Nos Stories de seu Instagram, ela fez um desabafo e ainda orientou os seguidores a denunciar os crimes.

"Pois é, hoje foi o dia inteiro de comentários xenofóbicos, preconceituosos e esse post que eu fiz agora mostra o quanto é simples a denúncia. Você tira print, vai no site da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal, preenche o formulário e faz sua notícia crime, já que não há respeito, resta pelo menos, justiça, não é? E no mais, é lamentável", disse a artista.

