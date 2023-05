Ivete Sangalo é surpreendida com festa surpresa: ''Amei''

Prestes a completar 51 anos, cantora Ivete Sangalo é surpreendida com festa surpresa; veja

A cantora Ivete Sangalo (50) completará 51 anos no próximo dia 27, mas já está comemorando seu aniversário. Nesta terça-feira, 23, a famosa foi surpreendida ao ganhar uma festa surpresa especial de pessoas queridas.

Em sua rede social, ela mostrou alguns registros do momento. A apresentadora foi recepcionada com uma mesa de doces, toda em rosa, e com vários balões em tons de rosa, vermelho e laranja.

"Que comecem as comemorações! Ganhei uma surpresa linda hoje pela manhã. Amei meus amores. Obrigada por tanto amor", agradeceu a artista pelo carinho que recebeu.

Nos comentários da publicação, os seguidores também começaram a celebrar o aniversário da rainha. "Você merece muito", disseram para a famosa. "Que lindo", admiraram outros o evento surpresa.

Ainda no domingo, 21, Ivete Sangalo deu um show de beleza ao aparecer usando um maiô decotado durante um passeio de lancha, em Miami, nos Estados Unidos.

Veja como foi a festa surpresa de Ivete Sangalo:

Gabriela Spanic, de A Usurpadora, pede vestido de volta para Ivete Sangalo; entenda

Ivete Sangalo compareceu ao evento Gala do Fundo Luz Alliance no último sábado, 20, com um look caprichado. A cantora escolheu um vestido vermelho para marcar a noite de gala, mas parece que a peça já tinha dono. Entenda o motivo de Gabriela Spanic (49), intérprete da personagem Paola Bracho em A Usurpadora, deixar um comentário em um dos posts de Ivete Sangalo pedindo o vestido da cantora de volta.

Conhecida por seu papel marcante como a antagonista da novela mexicana A Usurpadora, Gabriela Spanic também marcou a novela com seus looks atemporais. Um deles, segundo a atriz, seria o que Ivete Sangalo escolheu para vestir na noite de gala. "Minha querida Ivete, você está espetacular com este vestido, é meu, pertence a Paola Bracho, me devolve!", comentou na publicação da cantora.

No post, Ivete Sangalo aparecia desfilando com a peça escolhida ao som de música enquanto trocava de poses para a câmera. "Noite especial!", dizia a legenda do vídeo. Apesar da cantora não ter respondido o comentário de Gabriela Spanic , muitos internautas repararam no pedido da atriz e fizeram questão de acrescentar ao diálogo. "Adoroooo!!! A Usurpadora brasileiraaaaaa é ela!", "Ivete devolve o vestido da Paola, senão ela vai cortar a sua língua. Amo vocês duas", "Meu Deus… a Ivete querendo usurpar o lugar da verdadeira Paola Bracho, nos amamos", "Gabriela Spanic, você é a verdadeira Paola Bracho. Ivete Sangalo é a Usurpadora", diziam as respostas ao comentário da intérprete de Paola Bracho.

Ivete Sangalo usou o icônico vestido para comparecer ao Gala do Fundo Luz Alliance, que aconteceu no no Fairchild Tropical Botanic Garden, em Miami, nos Estados Unidos. Com o objetivo de arrecadar recursos para organizações que promovem iniciativas socioambientais nos biomas brasileiros, o evento foi uma parceria da modelo brasileira Gisele Bündchen (42) com a BrazilFoundation.