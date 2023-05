De maiô decotado, Ivete Sangalo choca com corpaço escultural: ''Muito gata''

Aos 50 anos, Ivete Sangalo choca ao exibir curvas deslumbrantes em barco

A cantora Ivete Sangalo (50) deu um show de beleza e boa forma ao compartilhar fotos de maiô. Neste domingo, 21, a famosa parou tudo ao fazer poses em um barco. Curtindo o momento em grande estilo, ela chamou a atenção.

Nos registros, a apresentadora apareceu poderosa, vestindo um modelo de roupa de banho com decote e esbanjou suas curvas esculturais durante o passeio em Miami, nos Estados Unidos.

"My heart will go on", escreveu Ivete Sangalo a legenda em inglês, fazendo menção a uma música de Céline Dion.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a brasileira cheia de elegância de elogios. "Muito gata", falou Sabrina Sato (42). "Mata as inimigas", brincaram outros.

Ainda nas últimas horas, a cantora surgiu arrasadora no tapete vermelho do evento Gala do Fundo Luz Alliance, que é uma parceria da modelo brasileira Gisele Bündchen com a BrazilFoundation.

Gabriela Spanic, de A Usurpadora, pede vestido de volta para Ivete Sangalo; entenda

Ivete Sangalo compareceu ao evento Gala do Fundo Luz Alliance no último sábado, 20, com um look caprichado. A cantora escolheu um vestido vermelho para marcar a noite de gala, mas parece que a peça já tinha dono. Entenda o motivo de Gabriela Spanic (49), intérprete da personagem Paola Bracho em A Usurpadora, deixar um comentário em um dos posts de Ivete Sangalo pedindo o vestido da cantora de volta.

Conhecida por seu papel marcante como a antagonista da novela mexicana A Usurpadora, Gabriela Spanic também marcou a novela com seus looks atemporais. Um deles, segundo a atriz, seria o que Ivete Sangalo escolheu para vestir na noite de gala. "Minha querida Ivete, você está espetacular com este vestido, é meu, pertence a Paola Bracho, me devolve!", comentou na publicação da cantora.

No post, Ivete Sangalo aparecia desfilando com a peça escolhida ao som de música enquanto trocava de poses para a câmera. "Noite especial!", dizia a legenda do vídeo. Apesar da cantora não ter respondido o comentário de Gabriela Spanic , muitos internautas repararam no pedido da atriz e fizeram questão de acrescentar ao diálogo. "Adoroooo!!! A Usurpadora brasileiraaaaaa é ela!", "Ivete devolve o vestido da Paola, senão ela vai cortar a sua língua. Amo vocês duas", "Meu Deus… a Ivete querendo usurpar o lugar da verdadeira Paola Bracho, nos amamos", "Gabriela Spanic, você é a verdadeira Paola Bracho. Ivete Sangalo é a Usurpadora", diziam as respostas ao comentário da intérprete de Paola Bracho.

Ivete Sangalo usou o icônico vestido para comparecer ao Gala do Fundo Luz Alliance, que aconteceu no no Fairchild Tropical Botanic Garden, em Miami, nos Estados Unidos. Com o objetivo de arrecadar recursos para organizações que promovem iniciativas socioambientais nos biomas brasileiros, o evento foi uma parceria da modelo brasileira Gisele Bündchen (42) com a BrazilFoundation.