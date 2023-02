Henri Castelli comemora aniversário da filha com festa luxuosa: "Foi lindo"

O ator Henri Castelli mostrou os detalhes da festa de aniversário de nove anos da filha, Maria Eduarda

Henri Castelli (45) encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de aniversário da filha, Maria Eduarda (9), fruto de seu relacionamento com a empresária Juliana Despírito.

A comemoração luxuosa aconteceu no bairro do Morumbi, em São Paulo, e o tema foi pool party - festa na piscina. O ambiente, aliás, estava decorado com flamingos e flores, e também contou com um lindo bolo e vários docinhos.

Nas imagens publicadas pelo ator no feed do Instagram, a aniversariante surgiu sorridente usando um maiô pink ao lado de várias amiguinhas e também dos familiares, e ele aproveitou para falar sobre o aniversário da herdeira.

"Foi lindo! Parou São Paulo!! Aniversário da minha princesa e meu coração transborda de alegria! Você sempre será minha pequena, não importa o quão grande fique. Sua grandeza se prova a cada desafio que vence e estou orgulhosa por te ver crescer. Feliz aniversário, filha! Muito obrigado meus amigos por fazer essa mágica acontecer", escreveu o artista.

Vale dizer que Maria Eduarda completou 11 anos em janeiro, e na ocasião, o papai coruja prestou uma linda homenagem para ela nas redes sociais. "Filha linda do meu coração, feliz aniversário! Há nove anos que você pinta o meu mundo de extraordinárias maravilhas, de uma felicidade sublime e um orgulho sem fim. Minha filha, meu grande amor, quanta mágica você trouxe para minha vida, quanto amor e felicidade", escreveu o ator em um trecho da publicação.

Além da menina, Henri também é pai de Lucas (16), fruto de seu relacionamento com a modelo Isabeli Fontana (39).

Confira as fotos da festa de aniversário da filha de Henri Castelli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Henri Castelli (@henricastelli)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!