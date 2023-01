Henri Castelli posta registro raro da filha e semelhança chama a atenção: “Sua cara!"

Henri Castelli celebrou o aniversário de 9 anos da filha e semelhança impressionou

Henri Castelli, de 44 anos de idade, deixou os fãs impressionados ao compartilhar uma série de registros ao lado da filha, Duda Castelli (09), de seu casamento com Juliana Despirito.

Em sua conta no Instagram na manhã desta quarta-feira, 11, o ator fez uma singela homenagem à filha como uma forma de demonstrar todo o seu carinho e celebrar a data especial de seu aniversário.

"Filha linda do meu coração, feliz aniversário! Há nove anos que você pinta o meu mundo de extraordinárias maravilhas, de uma felicidade sublime e um orgulho sem fim. Minha filha, meu grande amor, quanta mágica você trouxe para minha vida, quanto amor e felicidade", iniciou.

Em seguida, ele abriu o coração ao falar da herdeira: "Parabéns, bebê linda do papa! Mais um ano que passou voando. Dá até medo, o modo como você está crescendo. Em tão pouco tempo você transformou todo meu mundo, e me transformou a mim também. Era um homem antes de olhar seu lindo rosto. Amo você com toda minha alma, todo coração, tudo que há em mim, hoje e para sempre!", finalizou.

Nos comentários, os fãs ficaram impressionados com a semelhança da menina e o pai. "Muitooooo sua cara! Feliz aniversário princesa”, comentou um. "Parabéns pra filhota, saúde e alegria sempre", disse outro. "Lindos", comentou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE HENRI CASTELLI:

Família

Recentemente, o filho mais velho do ator Henri Castelli, completou 16 anos de vida. O rapaz é fruto do antigo relacionamento do ator com a modelo Isabeli Fontana.

O papai coruja não escondeu o orgulho que sente e compartilhou fotos com o herdeiro durante a festa e o rapaz mostrou que já está maior do que o pai. Nas fotos, Henri posou abraçado com o filho.