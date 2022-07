Henri Castelli exibe corpo sarado ao postar cliques de sunga: "Deus grego"

O ator Henri Castelli arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar alguns cliques de sunga enquanto curtia o dia de sol na piscina

Henri Castelli(44) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar nesta quarta-feira, 20, alguns cliques em que aparece apenas de sunga.

Nos cliques publicados em seu perfil oficial no Instagram, o ator exibe seu corpo sarado enquanto renovava o bronze à beira da piscina. Em outro momento ele também aparece fazendo pose segurando uma bebida.

No post, Henri contou que as fotos eram do fim de semana, e confessou que estava com saudade do momento de lazer. "Aoooooo fim de semana bão! #japodevoltarprodução #japodevoltarné. Bom que tudo passa nessa vida neh, nem que for por cima de noixxxxx", brincou o artista na legenda.

A beleza e boa forma do ator chamaram a atenção dos internautas, que encheram a publicação de elogios. "Deus grego", disse uma seguidora. "Acaba não mundão", se divertiu outra. "É lindo demais", afirmou uma fã. "Que homeme lindo. Meu Deus", falou mais uma.

Confira os cliques de Henri Castelli de sunga:

Em família

Henri Castelli decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento especial que viveu com os filhos, Lucas (15) e Maria Eduarda (8), durante um passeio especial que fizeram pelo estádio do Morumbi, em São Paulo.

O ator, que é declaradamente são paulino, levou os herdeiros para um passeio no estádio do time do coração e fez questão de registrar o momento. "Dia dos Pais chegando e já uma homenagem aqui com meus pequenos no estádio do Morumbi. Porque pra ser pai, não basta fazer um filho. Amá-los e protegê-los fará de você um verdadeiro pai", se derreteu.

