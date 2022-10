Filho de Henri Castelli aparece maior do que o pai em nova foto

Henri Castelli comemora os 16 anos do filho mais velho e a altura do rapaz chama a atenção

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 19h12

O ator Henri Castelli está em festa neste domingo, 23. Isso porque o seu filho mais velho, Lucas, completou 16 anos de vida. O rapaz é fruto do antigo relacionamento do ator com a modelo Isabeli Fontana e comemorou o seu aniversário com uma festa à fantasia na noite de sábado.

Tanto que o papai coruja mostrou fotos com o herdeiro durante a festa e o rapaz mostrou que já está maior do que o pai. Nas fotos, Henri posou abraçado com o filho.

"Feliz aniversário meu filho, feliz 16 anos! Você é a verdadeira razão do meu amor pela vida, meu filho; você é a luz dos meus dias! Eu te amo! Você reúne as melhores qualidades que um homem poderia ter. Criar você foi um verdadeiro privilégio e eu tenho muito orgulho de ser o seu pai, pois você nunca para de me surpreender. Tudo o que sou e tudo o que tenho é dedicado a você. Eu te amo! Deus me enviou você para me ensinar o verdadeiro poder do amor!", disse ele na legenda.

Além disso, o ator também mostrou uma foto dos dois filhos juntos, Lucas e Maria Eduarda.

Veja as fotos de Henri Castelli com o filho: