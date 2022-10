Isabeli Fontana capricha na fantasia ao comemorar aniversário do filho com festa de Halloween

Lucas, o filho de Isabeli Fontana e Henri Castelli, completou 16 anos e comemorou a data com festa temática

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 12h00

Isabeli Fontana (39) reuniu os familiares e amigos para comemorar o aniversário de 16 anos de seu filho caçula, Lucas, fruto de seu relacionamento com o ator Henri Castelli (44).

A festa, que teve como tema o Halloween, aconteceu no rooftop do Hotel Rosewood, em São Paulo, na noite deste sábado, 22, e contou com a presença de Castelli, Di Ferrero (37), marido da top modelo, Zion Fontana, irmão do aniversariante, e muitos outros convidados.

Para a comemoração toda voltada para o Dia das Bruxas, Isabeli optou por uma fantasia inspirada no filme 'Noiva Cadáver', do diretor Tim Burton. A responsável pela maquiagem cinematográfica foi Daniela Gonc, que fez toda a pintura corporal da modelo em um processo que levou aproximadamente cinco horas para ser finalizado. Já o figurino foi desenvolvido por Walério Araújo.

Nas redes sociais, top model também mostrou detalhes da sua caracterização para o aniversário de Lucas. "Meu caçula faz 16 anos e como podem ver que levamos muito a sério essa festa", escreveu ela na legenda da publicação.

O evento, inclusive, rolou até meia-noite, ao som de rock and roll e as típicas trilhas que animam um Halloween.

Confira as fotos:

Henri Castelli, Lucas e Isabeli Fontana - Foto: @fotografodantas

Isabeli Fontana com os filhos - Foto: @fotografodantas

Isabeli e o marido, Di Ferrero - Foto: @fotografodantas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabeli Fontana (@isabelifontana)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!