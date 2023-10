Graciele Lacerda impressiona ao mostrar novas fotos de sua festa de aniversário

A infleunciadora digital Graciele Lacerda comemorou o aniversário de 43 anos com uma festa intimista

Na noite desta quarta-feira, 4, Graciele Lacerda usou as redes sociais para postar novas fotos de sua festa de aniversário. Ela completou 43 anos nesta última terça-feira, 3, e fez uma comemoração intimista ao lado de Zezé Di Camargo e de alguns amigos no salão de festas do prédio em mora em Alphaville, em São Paulo.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital mostrou os detalhes da festa, que contou com muitos balões coloridos, flores, além da mesa com o bolo, muitos doces e a comida servida no evento. Ela também mostrou as lembrancinhas e o momento que recebeu um beijo apaixonado do cantor sertanejo.

Já na legenda, a noiva de Zezé falou sobre a celebração intimista. "Ahhhh vai ter overposting!!! Não posso guardar tudo só pra mim!!! Um pouco de tudo que rolou, dos nossos amigos queridos, da benção do nosso querido pastor Reinaldo e dos profissionais que me ajudaram em cima da hora deixar meu niver incrível. Mais uma vez só posso dizer: Obrigada!!!", escreveu a famosa.

Mais cedo, Graciele exibiu os detalhes do look que escolheu para celebrar seu aniversário. A influencer usou um vestido prata com franjas. Ela também optou por deixar o cabelo meio preso, e passou um batom escuro.

Confira as fotos:

