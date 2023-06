Gente? Graciele Lacerda é criticada ao dar beijão em Zezé: 'Sem necessidade'

No aniversário do neto de Zezé, Graciele Lacerda protagoniza beijão com o cantor e recebe críticas ao exibir momento na rede social

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou alguns cliques tirados durante a festa de aniversário do neto do cantor, João Francisco, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz. O evento aconteceu nesta quinta-feira, 15, em um buffet e a musa fitness marcou presença em grande estilo no local.

Com um look preto e branco com bolinhas, a influenciadora surgiu deslumbrante curtindo o momento ao lado do futuro marido. Aproveitando uma câmera disponibilizada para os convidados gravarem vídeos, o casal se exibiu dando um beijão e o registro acabou causando polêmica na rede social.

Ao publicar o vídeo junto com as fotos do aniversário, Graciele Lacerda recebeu comentários negativos. "Sem necessidade disso", opinaram. "Beijo falso", escreveram outros. Alguns saíram em defesa. "Será que as pessoas estão com inveja do Zezé e Graciele? Comentários de inveja", analisaram.

Durante o evento, Zezé Di Camargo conversou e até posou para fotos com Zilu Camargo, sua ex-esposa, com quem teve três filhos. Após anos, eles mostraram que superaram as diferenças e estão em clima de amizade.

Wanessa Camargo comemora aniversário do filho caçula com festa luxuosa

Nesta quinta-feira, 15, Wanessa Camargoreuniu os familiares e amigos para comemorar o aniversário de nove anos de seu filho caçula, João Francisco, fruto de seu casamento com Marcus Buaiz, de quem se separou em maio do ano passado. Os dois também são pais de José Marcus, de 11 anos.

A festa luxuosa aconteceu em um buffet em São Paulo e o filme Star Wars foi o tema da comemoração. Zilu Camargo, avó do aniversariante, foi uma das primeiras convidadas a chegar ao local. Ela estava acompanhada do namorado, Antonio Casagrande.

Quem também marcou presença na festa foi a irmã de Wanessa, a atriz Camilla Camargo, e seus dois filho, Joaquim e Julia, fruto de seu relacionamento com Leonardo Lessa. O avô de João Francisco, o cantor Zezé Di Camargo, e sua noiva, Graciele Lacerda, também compareceram no evento. Veja as fotos aqui.