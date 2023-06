Zilu Camargo e Zezé Di Camargo surgem em clima de amizade em festa: 'Maturidade'

Na festa do neto, Zilu Camargo e Zezé Di Camargo surgem conversando em fotos

Após parar no hospital, Zilu Camargo se recuperou e conseguiu marcar presença na festa de aniversário do neto, João Francisco, filho de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz, na tarde desta quinta-feira, 15. No evento, ela encontrou o ex-marido, Zezé Di Camargo, e mostrou que estão em clima de amizade.

O amigo e apresentador Gui Artístico compartilhou fotos do momento em que a empresária surgiu conversando com o cantor sertanejo. Após uma separação conturbada, o ex-casal provou que superou as dificuldades e tem uma boa relação.

"A maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade", disse o colunista ao posar no meio de Zilu e Zezé durante o evento especial da família.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os registros. "Fotos de milhões", falaram. "Que lindo ver eles juntos", disseram.

No aniversário do neto, Zilu Camargo foi acompanhada de seu namorado. Além deles, Dado Dolabella também marcou presença no evento com sua filha.

Wanessa Camargo comemora aniversário do filho caçula com festa luxuosa

Nesta quinta-feira, 15, Wanessa Camargoreuniu os familiares e amigos para comemorar o aniversário de nove anos de seu filho caçula, João Francisco, fruto de seu casamento com Marcus Buaiz, de quem se separou em maio do ano passado. Os dois também são pais de José Marcus, de 11 anos.

A festa luxuosa aconteceu em um buffet em São Paulo e o filme Star Wars foi o tema da comemoração. Zilu Camargo, avó do aniversariante, foi uma das primeiras convidadas a chegar ao local. Ela estava acompanhada do namorado, Antonio Casagrande.

Quem também marcou presença na festa foi a irmã de Wanessa, a atriz Camilla Camargo, e seus dois filho, Joaquim e Julia, fruto de seu relacionamento com Leonardo Lessa. O avô de João Francisco, o cantor Zezé Di Camargo, e sua noiva, Graciele Lacerda, também compareceram no evento. Veja as fotos aqui.