Horas antes de deixar o Brasil, Zilu Camargo para no hospital: 'Doentinha'

Tomando medicação, Zilu Camargo aparece no hospital se cuidando momentos antes de voltar para os EUA

Após uma temporada no Brasil, Zilu Camargo voltaria para os EUA, contudo, a empresária foi parar no hospital na madrugada desta quinta-feira, 15. Em seus stories no Instagram, o namorado a gravou tomando medicação no hospital, sem contar o que havia acontecido com a amada.

"E aí doentinha?", disse Antonio Casagrande ao gravar a companheira deitada em uma maca recebendo medicação na veia. O amado da famosa comentou que eles iriam pegar um voo para os EUA, mas que ela precisou de atendimento médico, porém não revelou o que houve.

Zilu Camargo então comentou que quando se recuperar voltará para explicar o que aconteceu. "Na hora que acabar tudo isso aí, eu falo pra vocês, também daqui a pouco, porque eu to no hospital esse horário tomando medicação, uma coisinha aí que apareceu, mas logo, logo se deus quiser eu to bem", falou ela.

Por fim, a mãe de Wanessa Camargo se mostrou otimista. "Vou melhorar", falou a ex-esposa do cantor sertaneja Zezé Di Camargo, com quem ficou casada até 2014 e teve três filhos.

Nas últimas semanas, Zilu Camargo pode matar a saudade da família após ficar anos sem voltar ao país por conta do processo de visto nos EUA e da pandemia. Durante sua passagem pelo Brasil, ela aproveitou para reencontrar a mãe.

Veja Zilu Camargo no hospital:

Zilu Camargo viveu problema nos EUA antes de voltar ao Brasil; entenda

A empresária Zilu Camargo, ex-esposa do cantor Zezé di Camargo, está de volta ao Brasil depois de passar mais de três anos nos Estados Unidos. Em meio a pandemia, a famosa enfrentou um problemão com seu visto e acabou ficando no país mais do que o esperado.

Morando em Miami, Zilu nunca escondeu que não estava totalmente satisfeita com sua estadia por lá. Cheia de saudades dos filhos, ela desabafou diversas vezes sobre a dificuldade que estava passando.

A batalha de Zilu se iniciou a partir do início da pandemia. Na época, ela estava pleiteando um popular "green card", mas por conta da situação sanitária de emergência, ela acabou sofrendo ainda mais com a lentidão do sistema americano.

No Instagram, Camilla Camargo, filha de Zilu, explicou aos fãs o motivo que fez Zilu ficar tão distante da família nos últimos anos. "Ela estava na fila para tirar o visto americano. Com a pandemia, tudo ficou parado. Só agora voltou ao normal", contou ela, que detalhou em uma segunda postagem.