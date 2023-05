Após três anos, Zilu Camargo se reencontra com a mãe: "Finalmente com ela"

A socialite Zilu Camargo mostrou o reencontro com a mãe, dona Fia, após passar três anos nos Estados Unidos

Zilu Camargo (64) dividiu um momento bastante especial com seus seguidores das redes sociais. A socialite se reencontrou com sua mãe, dona Fia, nesta terça-feira, 23.

A socialite estava morando nos Estados Unidos desde 2019, e não podia retornar ao Brasil até conseguir seu green Card, ficando três anos sem vê-la pessoalmente.

Mas após tanto tempo longe, Zilu foi até o sítio em que a mãe mora em Goiânia, e não conteve a emoção ao reencontrá-la. "Um encontro emocionante com a minha mãe depois de 3 anos. Matando a saudade", escreveu ela ao postar um vídeo nos Stories do Instagram.

Depois, a empresária postou uma foto no feed ao lado de dona Fia e se declarou para ela. "Depois de uma longa espera, finalmente com ela! Minha mãe, minha rainha, minha heroína, meu tudo! Te amo mãe", disse a famosa na legenda da publicação.

Confira as postagens de Zilu Camargo:

Zilu com a mãe - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Camilla Camargo se declara para a mãe

Recentemente, Camilla Camargo (37) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto em que aparece agarradinha com a mãe, Zilu Camargo. A atriz aproveitou para tirar uma foto ganhando um beijo carinhoso da mãe, e se declarou para ela.

"Dizer que te amo é pouco, dizer que você me inspira não condiz com a sua real representatividade na minha vida… mãe, você sou eu, eu sou você, carregamos uma na outra afinal somos mãe e filha, um elo que não existe maior. Hoje como mãe eu entendo mais do que nunca que ninguém me ama como você, que somos muito além do que gestos e palavras, somos o mesmo coração. Obrigada por ser quem você é, exatamente do se jeito. Que sorte a minha de ser parte de você. Te amo para além dessas e de todas as vidas", escreveu ela.

