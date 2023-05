Após anos, Zilu Camargo reencontra a mãe e se despede: 'Tenho que ir'

No Brasil, Zilu Camargo se despede da mãe após reencontro emocionante depois de anos separadas

A empresária Zilu Camargo (64) está se despedindo da mãe, dona Fia, após ficar uns dias curtindo a companhia dela. Nesta terça-feira, 30, a famosa compartilhou um clique com a matriarca e falou que precisa deixá-la.

Após três anos sem se encontrarem, por conta da pandemia e do processo do visto da ex-mulher de Zezé Di Camargo (60), nos EUA, mãe e filha puderam matar a saudade por um tempo.

Recebendo um beijo de dona Fia, Zilu Camargo surgiu na foto cheia de amor. "Me despedindo da minha mãezinha depois de passar dias maravilhosos com ela! Mas tenho que ir, se eu pudesse ficaria no colo dela pra sempre, mas voltarei em breve, te amo mãe", disse a empresária.

Nas últimas semanas, a mãe de Wanessa Camargo (39) emocionou ao exibir o reencontro com a avó da cantora. Desde 2019 nos EUA, ela ficou sem ver a mãe pessoalmente.

Veja a foto de Zilu Camargo com a mãe:

Zilu Camargo viveu problema nos EUA antes de voltar ao Brasil; entenda

A empresária Zilu Camargo, ex-esposa do cantor Zezé di Camargo, está de volta ao Brasil depois de passar mais de três anos nos Estados Unidos. Em meio a pandemia, a famosa enfrentou um problemão com seu visto e acabou ficando no país mais do que o esperado.

Morando em Miami, Zilu nunca escondeu que não estava totalmente satisfeita com sua estadia por lá. Cheia de saudades dos filhos, ela desabafou diversas vezes sobre a dificuldade que estava passando.

A batalha de Zilu se iniciou a partir do início da pandemia. Na época, ela estava pleiteando um popular "green card", mas por conta da situação sanitária de emergência, ela acabou sofrendo ainda mais com a lentidão do sistema americano.

No Instagram, Camilla Camargo, filha de Zilu, explicou aos fãs o motivo que fez Zilu ficar tão distante da família nos últimos anos. "Ela estava na fila para tirar o visto americano. Com a pandemia, tudo ficou parado. Só agora voltou ao normal", contou ela, que detalhou em uma segunda postagem.