Apaixonada! Zilu Camargo surge ao lado do namorado em momento romântico

Zilu Camargo surge ao lado do namorado; discreta, empresária mostra pouco da vida íntima nas redes sociais

Sempre discreta, a empresária Zilu Camargo surgiu nesta terça-feira, 9, em um vídeo raro ao lado do namorado, Antonio Casagrande. Morando nos Estados Unidos, ela apareceu sorridente e feliz em um momento inédito ao lado do bonitão.

Mantendo o relacionamento longe dos holofotes, ela matou a curiosidade dos seguidores e apareceu ao lado do empresário em um vídeo raríssimo. Foi o bonitão quem compartilhou a gravação, que mostra o casal tomando um vinho na mansão em que moram na Flórida.

Zilu Camargo namorado o empresário brasileiro desde 2020, mas nunca expôs detalhes da relação. "Ele sempre está comigo.Só não fico mais expondo meu relacionamento por preservar a minha intimidade com ele", disse na época.

Na última semana, ela dispensou os filtros e posou poderosa para as lentes da câmera exibindo toda a sua beleza natural. A bordo de um look estiloso composto por uma blusa de tule com estampa de oncinha, ela fez carão e mostrou como está em forma aos 64 anos.

"Meus amores, lembrem-se de que vocês são únicas e especiais, e que merecem amor e felicidade em suas vidas. Em tempos de incertezas e desafios, é importante cuidar de si mesmas e de seus entes queridos com carinho e compaixão. E acima de tudo, espalhem amor e bondade por onde quer que vão. Com amor e paz, um beijo carinhoso em todos vocês!", declarou ela que foi muito elogiada pelos fãs.

Zilu Camargo explica mudança no rosto após cirurgia

Zilu Camargo abriu o jogo com os fãs nas redes sociais ao relatar que passou por um procedimento cirúrgico após desenvolver um grave problema na gengiva. "Bom dia, meus amores! Um ótimo domingo para vocês. Estou um pouco sumida porque fiz uma cirurgia grande na minha boca. Fui fazer um canal de dente e tive um problema sério. Como todo mundo diz que aqui é problema mexer com o dente...", disparou ela.