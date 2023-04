Zilu Camargo explica mudança no rosto após cirurgia: "Não me abandonem"

Zilu Camargo explica mudança no rosto, diz que enfrentou problema sério e rebate críticas

A empresária Zilu Camargo desabafou nas redes sociais nesta segunda-feira, 24, ao contar porque seu rosto apareceu diferente. Ela contou que passou por uma cirurgia após um grave problema na gengiva.

"Bom dia, meus amores! Um ótimo domingo para vocês. Estou um pouco sumida porque fiz uma cirurgia grande na minha boca. Fui fazer um canal de dente e tive um problema sério. Como todo mundo diz que aqui é problema mexer com o dente...", disparou ela.

Ela disse que realmente o problema foi sério. "Tive que fazer uma cirurgia grande essa semana e tive que me ausentar por uns dias das redes sociais. Mas estou aqui de volta e quero contar muito com vocês no Coisas de Zilu, que logo, logo vem novidades maravilhosas. Não me abandonem. Estou de volta! Amanhã vou mostrar uma surpresinha maravilhosa para vocês. Beijo no coração de cada uma de vocês", disse ela.

Aos 64 anos, Zilu Camargo impressionou com a sua beleza em novas selfies! A socialite publicou um clique do rosto bem de perto e mais uma vez chocou os seguidores das redes sociais com sua aparência jovial.

Não demorou para a empresária receber vários elogios dos admiradores. "Tá linda, parecendo que é irmã das filhas", exclamou um. "Que rostinho de menina, mais nova que as filhas", falou outro. “Tá lindíssima Zilu,mas muito artificial!”, opinou um terceiro.

Veja:

Zilu mostra detalhes de sua mansão luxuosa à beira do lago em Orlando

A socialiteZilu Camargo, ex-esposa de Zezé Di Camargo, deixou os fãs impressionados nesta terça-feira, 21. Isso porque ela abriu as portas de sua mansão em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, onde vive com o empresário Antonio Casa Grande, e mostrou a decoração luxuosa de sua sala de estar.

Zilu se mudou para a residência que fica à beira de um lago em 2021, já que após a separação com o cantor sertanejo, ela colocou o apartamento em que vivia em Miami à venda.

"Em casa curtindo essa vista, essa piscina. Isso aqui é um paraíso! Olha ali o lago. Eu aqui curtindo as minhas 'cositas'. Agora é esperar uma pessoa chegar pra gente estar fazendo uma reunião", disse Zilu, ao mostrar a piscina, o lago ao fundo e parte de sua sala de estar.