Aos 64 anos, Zilu Camargo surge em selfie extravagante e jovialidade impressiona: "Boneca!"

A ex-mulher de Zezé Di Camargo, Zilu deixou os fãs babando ao esbanjar jovialidade em nova selfie

Uau! A socialite Zilu Camargo deixou os seguidores babando nas redes sociais na última quarta-feira, 26, ao surgir poderosa em uma selfie publicado em seu perfil.

Através de seu Instagram, ela dispensou os filtros e posou poderosa para as lentes da câmera exibindo toda a sua beleza natural. A bordo de um look estiloso composto por uma blusa de tule com estampa de oncinha, ela fez carão e mostrou como está em forma aos 64 anos.

"Meus amores, lembrem-se de que vocês são únicas e especiais, e que merecem amor e felicidade em suas vidas. Em tempos de incertezas e desafios, é importante cuidar de si mesmas e de seus entes queridos com carinho e compaixão. E acima de tudo, espalhem amor e bondade por onde quer que vão. Com amor e paz, um beijo carinhoso em todos vocês!", declarou ela que foi muito elogiada pelos fãs.

Nos comentários, eles ficaram impressionados com a jovialidade da influenciadora. "Tá linda Zilu rostinho de boneca", afirmou um. "Zilu você é maravilhosa!", escreveu outro. "Belíssima!", comentou um terceiro.

Vale ressaltar que a empresária impressionou com a sua beleza em novas selfies! A socialite publicou um clique do rosto bem de perto e mais uma vez chocou os seguidores com sua aparência jovial.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ZILÚ CAMARGO:

Zilu Camargo explica mudança no rosto após cirurgia

Zilu Camargo abriu o jogo com os fãs nas redes sociais ao relatar que passou por um procedimento cirúrgico após desenvolver um grave problema na gengiva. "Bom dia, meus amores! Um ótimo domingo para vocês. Estou um pouco sumida porque fiz uma cirurgia grande na minha boca. Fui fazer um canal de dente e tive um problema sério. Como todo mundo diz que aqui é problema mexer com o dente...", disparou ela.