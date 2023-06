Após anos isolada, Zilu Camargo celebra aniversário ao lado dos filhos: “Inexplicável”

Zilu Camargo comemora aniversário com a família após passar três anos impedida de sair dos Estados Unidos

A empresária Zilu Camargo tem motivos de sobra para comemorar! Após três anos isolada nos Estados Unidos, ela retornou ao Brasil e comemorou seu aniversário ao lado dos filhos na última sexta-feira, 09. Em seu perfil oficial do Instagram, a designer mostrou detalhes do reencontro e se derreteu pelos herdeiros.

“Depois de 3 anos longe deles, ontem tive a felicidade de passar meu niver com eles que amo, meus filhos, meus netos e amigos, felicidade inexplicável”, Zilu legendou o álbum em que aparece grudadinha com os filhos: Wanessa, Camilla e Igor, frutos do antigo relacionamento com o artista sertanejo Zezé di Camargo.

Nos cliques, a empresária também se derreteu na companhia dos netos: José, João, Joaquim e Julia. Além disso, Zilu, que costuma ser discreta em seu novo relacionamento, abriu uma rara exceção e apareceu abraçada ao namorado, o empresário Antonio Casagrande. Por fim, a loira compartilhou alguns cliques com amigos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Os seguidores de Zilu vibraram com o reencontro e deixaram vários elogios nos comentários da publicação: “Parabéns Zilu! Te desejo toda a sorte de benção para você e sua família. Felicidades.”, escreveu um admirador. “Que presente abençoado Zilú! Feliz aniversário, lindona”, desejou mais uma.

Zilu e Zezé di Camargo foram casados entre 1982 e 2014, quando anunciaram a separação. Em meio ao divorcio conturbado, a empresária decidiu morar legalmente nos Estados Unidos e precisou passar um tempo distante da família no Brasil por conta da documentação.

Wanessa Camargo revela 'mentirinha' que Zilu contou para os netos:

A cantora Wanessa Camargo divertiu seus fãs na última sexta-feira, 9, ao contar que sua mãe, a socialite Zilu Camargo, mentiu a idade em uma conversa com os netos. É que a empresária, que completou 65 anos, contou para os herdeiros, que tem apenas 22, e eles acreditaram na ‘mentirinha’ da avô.