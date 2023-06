Wanessa Camargo revela 'mentirinha' que Zilu contou para os netos

Wanessa Camargo se diverte ao revelar uma 'mentirinha do bem' que sua mãe, Zilu Camargo, contou para os netos no dia do aniversário

A cantora Wanessa Camargo divertiu seus fãs nesta sexta-feira, 9, ao contar que sua mãe, a socialite Zilu Camargo, mentiu a idade em uma conversa com os netos. Zilu completou 65 anos de idade, mas contou para os netos que tem apenas 22 anos e as crianças acreditaram.

Nos stories do Instagram, Wanessa gravou quando perguntou para as crianças quantos anos a vovó está fazendo. Então, as crianças respondem: “22 anos”. A cantora caiu na risada ao perceber a mentirinha do bem da mãe.

Antes disso, a cantora fez uma homenagem para a mãe no feed do Instagram ao mostrar uma foto das duas juntas no Brasil e declarar o seu amor. “Mamis, que esse seu novo ciclo seja cheio de saúde, amor, paz, realizações... Eu te amo além do infinito, você sempre será minha maior inspiração, meu maior exemplo. Te amo muito, parabéns, feliz aniversário!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @rcontigovideos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wanessa Camargo (@wanessa)

Zilu Camargo fala sobre Wanessa na TV

A socialite Zilu Camargosurpreendeu ao fazer um depoimento sobre a filha mais velha, Wanessa Camargo, durante o programa Domingão com Huck, da Globo. Ela falou sobre a personalidade da herdeira e ainda confessou que já levou broncas da filha.

"Oi Luciano, quanto tempo, né? Que prazer estar falando com você. Estou aqui pra agradecer você pelo carinho e dedicação que você sempre teve de cuidar da minha filhota Wanessa", disse ela.

E completou: "Eu acho que a Wanessa é uma pessoa amorosa, dedicada naquilo que ela faz e sempre preocupada com todos nós, com a família, com todos os amigos, pessoas ao redor dela. Agora, aqui ó, virou filha. Eu que levo bronca, sempre levando bronca da Wanessa, mas bronca boa, ela é muito justa".