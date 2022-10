Flávia Alessandra se fantasia de Julia Roberts no filme 'Uma Linda Mulher'

Atriz Flávia Alessandra recriou a personagem Vivian Ward, interpretada por Julia Roberts no filme 'Uma Linda Mulher'

Redação Publicado em 14/10/2022, às 10h16

Na última quinta-feira, 13, uma festa de Halloween agitou a capital paulista, e diversas celebridades estiveram presentes com fantas diversificadas. E Flávia Alessandra (48) não foi diferente, a atriz se caracterizou como a personagem Vivian Ward, do filme Uma Linda Mulher.

Para a festa que aconteceu em São Paulo, Flávia Alessandra se fantasiou da personagem interpretada por Julia Roberts em 1990.

Com muita criatividade, a atriz Flávia Alessandra combinou a fantasia com Otaviano Costa, que deu vida à Edward, interpretado por Richard Gere no clássico filme de romance. E claro, o casal apaixonado esbanjou amor com as caracterizações.

Veja a fantasia usada por Flávia Alessandra:

Flávia fantasiada como Vivian, do filme 'Uma Linda Mulher - Foto: Leo Franco e Marcelo Sá Barreto/AgNews

Flávia Alessandra e Otaviano Costa relembram o filme 'Uma Linda Mulher' - Foto: Leo Franco e Marcelo Sá Barreto/AgNews

Flávia Alessandra recria personagem de Julia Roberts - Foto: Leo Franco e Marcelo Sá Barreto/AgNews

FLÁVIA ALESSANDRA CELEBRA ANIVERSÁRIO DA FILHA CAÇULA

A filha de Flávia Alessandra (48) e Otaviano Costa (49) completou 12 anos de vida. Os papais corujas usaram as redes sociais para fazer homenagens para Olivia e emocionaram. A atriz compartilhou um vídeo desde o parto da herdeira até os dias atuais e rasgou elogios para ela. "Hoje é dia da nossa menina linda! Do amor de nossas vidas, que já tá enorme, mas continua sendo nossa pequena. Cheia de amigas e amigos, doce, com suas dúvidas, mas também cheia de certezas, Nutella e diversão… Ela nos relembra de como devemos levar a vida, do que realmente importa e do que vale a pena", disse ela.

