Flávia Alessandra faz festão neon para os 13 anos da filha caçula; veja os detalhes

Para os 13 anos de sua filha com Otaviano Costa, Flávia Alessandra faz festa neon com baladinha para a herdeira e mostra detalhes em vídeo

A atriz Flávia Alessandra fez mais uma festa para comemorar os 13 anos de sua filha com Otaviano Costa, a jovem Olívia Costa. Após uma reunião simples com a família, a famosa promoveu um grande evento para herdeira e seus amiguinhos.

Com o tema neon, a menina celebrou seu aniversário com os colegas em grande estilo. Além de uma decoração impecável com as cores vibrantes e fluorescentes, a garota ainda se divertiu com uma baladinha particular.

"Oli fez 13", escreveu Flávia Alessandra ao publicar o vídeo resumindo um pouco como foi a festa e revelando os detalhes do momento. Na sexta-feira, 06, a loira postou um vídeo da reunião com a família.

Nas últimas semanas, Flávia Alessandra se revoltou ao ver os comentários negativos sobre sua filha mais velha, fruto do relacionamento vivido com Marcos Paulo. Giulia Costa desabafou na ocasião: "Eu já apaguei e reescrevi o que seria dito aqui várias vezes. Talvez porque esse vídeo fale sobre muita coisa pra mim. Talvez porque eu saiba que ele não vai alcançar a profundidade que eu queria que alcançasse nas pessoas — nas pessoas que precisam ouvi-lo e entendê-lo… Está tudo aí, e às vezes o melhor que se pode fazer é refletir!".

Flávia Alessandra encerra o contrato de 34 anos com a Globo

A atriz Flávia Alessandra encerrou o seu contrato de 34 anos de trabalho com a Globo. Depois de várias novelas e uma carreira sólida, ela deixou a emissora de TV para assinar com o streaming. Inclusive, ela já sabe qual é o seu novo projeto profissional.

A notícia foi dada para os fãs pela própria artista por meio de um vídeo nas redes sociais, no qual ela informou sobre o fim da parceira com a Globo e o novo contrato com a Amazon Prime para trabalhar ao lado do marido, o apresentador Otaviano Costa.

"Chegou ao fim o meu contrato com a TV Globo, por mútuo acordo, depois de 34 anos lindamente bem vividos, com personagens eternizados. Sou muito grata e de portas abertas para ambos os lados em um futuro, quem sabe. Mas agora eu venho uma notícia que eu acabei de assinar o meu contrato para apresentar um programa na Amazon com o Otaviano, o Temptation Island. é um novo ciclo se abrindo e que eu estava querendo dividir com vocês. A gente já começa a filmar nesse mês”, disse ela.

Vale lembrar que a última novela da atriz Flávia Alessandra na Globo foi Salve-se Quem Puder, exibida entre 2020 e 2021.