Giulia Costa publica clique raro para homenagear Marcos Paulo e Otaviano Costa

Celebrando o Dia dos Pais, Giulia Costa compartilha lembrança ao lado do pai, Marcos Paulo, e do padrasto, Otaviano Costa

Neste domingo, 13, a cineasta Giulia Costa dividiu uma lembrança especial em suas redes sociais para homenagear duas grandes figuras paternas em sua vida no Dia dos Pais: seu pai biológico, o diretor Marcos Paulo, que faleceu em 2012, e seu padrasto, o apresentador Otaviano Costa.

Com uma foto rara dos dois pais juntos em sua festinha de aniversário, a filha da atriz Flávia Alessandra prestou uma homenagem comovente em seu perfil oficial do Instagram: “Faz mais de 10 anos que perdi meu pai, e mais de 15 que ganhei outro. A vida tem dessas”, Giulia iniciou a declaração na legenda da publicação.

Na sequência, a artista mandou uma mensagem para Marcos: “Pai, morro de saudade de você todos os dias da vida, não canso de dizer que queria alguns minutinhos com você pra poder te contar as novidades da minha vida, quero ser diretora, que nem você, construíram um prédio enorme na frente da vista do seu apartamento, acho que você ia detestar”, ela abriu o coração.

A cineasta também fez questão de deixar um recado carinhoso para Otaviano com alguns de seus apelidos: “Tiano, MOP, obrigada por sempre ter sido tão presente na minha vida. Um pai incansável, manteiga derretida e super babão. Eu amo todas as nossas aventuras e montanhas russas juntos! Te amo infinitamente”, Giulia se declarou ao padrasto.

“Feliz dia dos pais, pros meus pais”, ela finalizou a publicação, que ganhou um comentário de Otaviano: “Te amamos sempre e para sempre!”, o apresentador deixou uma mensagem para representar o carinho pela enteada e a união da família. Vale lembrar que além de Giulia, ele também é pai de Olívia, fruto da relação com Flávia.

