Giulia Costa revela detalhe da decoração do quarto em seu novo apartamento

Filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, Giulia Costa mostra fotos no seu quarto e a decoração da parede chama a atenção

A atriz Giulia Costa está morando sozinha no Rio de Janeiro há alguns meses após comprar o seu apartamento e se mudar da casa da mãe, a atriz Flávia Alessandra. Aos poucos, ela revela para os fãs um pouco sobre a decoração do seu novo lar.

Agora, ela revelou um pouco de como é o seu quarto em seu apartamento. O ambiente tem o clima mais clean e conta com uma parede relfeta de recordações. Ela fez uma montagem com vários quadros e itens simbólicos, como quadros com fotos do elenco de Friends e desenho da animação Lilo e Stitch, um olho grego e um apanhador de sonhos.

Antes disso, Giulia já tinha mostrado o hall de entrada do seu apartamento, que é pintado em tom de verde, e também a área externa do apartamento, que conta até com ofurô.

Giulia Costa se declara e mostra tatuagem em homenagem ao pai

Recentemente, Giulia Costa usou as redes sociais para relembrar com muita saudade seu pai, Marcos Paulo, que faleceu em 2012. O diretor de televisão, que morreu aos 61 anos em novembro de 2012 vítima de uma embolia pulmonar, estaria completando 72 anos se estivesse vivo.

Nos stories de seu Instagram, a recém-formada em cinema, que seguiu os passos do pai, fez questão de prestar uma linda homenagem. Ela compartilhou uma foto em que aparece ainda criança, agarradinha com Marcos Paulo. "Hoje ele faria 72 anos. Será que ele aceitaria que ficou velhinho? A caçula dele agora tem 23, é formada e trabalha", começou escrevendo Giulia.

"Pai, nem consigo explicar a falta que você faz. Tenho saudades de usar a apalavra 'pai', de você, da sua risada e seu cheiro. Queria estar te dando esse abraço apertado e te contando todas as novidades. Ich liebe dich", completou.