Filha de Flavia Alessandra, Giulia Costa revela como é o terraço do seu apartamento

Giulia Costa foi morar sozinha e terminou de decorar o terraço do seu apartamento. Veja como ficou!

A atriz Giulia Costa, que é filha de Flavia Alessandra e Marcos Paulo (1951-2012), está decorando cada cantinho de seu primeiro apartamento. Ela se mudou há pouco tempo e acaba de decorar o terraço, que tem piscina e uma área de lazer para ela tomar sol e encontrar seus amigos.

Nas redes sociais, a morena mostrou um vídeo com a decoração das paredes do local, que receberam desenhos de uma artista plástica que é amiga dela, Maju Bonorino. No vídeo, Giulia apareceu sorridente enquanto aproveitava o seu espaço de lazer.

"Quem me conhece sabe que basta um pouco de cor e luz para que o meu dia fique mais alegre! Quando conversei com a @eumagnolia foi exatamente nisso que estava pensando. Deixei ela livre para criar o que quisesse no meu terraço e esse foi o resultado…Não poderia estar mais feliz e pronta para receber quem amo por aqui! Agora eu tenho um sol pra chamar de meu, mesmo nos dias nublados. Aqui na minha casinha girassol, tá sempre ensolarado!", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa se declara e mostra tatuagem em homenagem ao pai

Recentemente, Giulia Costa usou as redes sociais para relembrar com muita saudade seu pai, Marcos Paulo, que faleceu em 2012. O diretor de televisão, que morreu aos 61 anos em novembro de 2012 vítima de uma embolia pulmonar, estaria completando 72 anos se estivesse vivo.

Nos stories de seu Instagram, a recém-formada em cinema, que seguiu os passos do pai, fez questão de prestar uma linda homenagem. Ela compartilhou uma foto em que aparece ainda criança, agarradinha com Marcos Paulo. "Hoje ele faria 72 anos. Será que ele aceitaria que ficou velhinho? A caçula dele agora tem 23, é formada e trabalha", começou escrevendo Giulia.

"Pai, nem consigo explicar a falta que você faz. Tenho saudades de usar a apalavra 'pai', de você, da sua risada e seu cheiro. Queria estar te dando esse abraço apertado e te contando todas as novidades. Ich liebe dich", completou.