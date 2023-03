Giulia Costa se declara e mostra tatuagem em homenagem ao pai, Marcos Paulo: ''Saudades''

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa presta homenagem ao pai, Marcos Paulo, no dia em que ele faria aniversário

A filha de Flávia Alessandra (48), Giulia Costa (23) usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 01, para relembrar com muita saudade seu pai, Marcos Paulo, que faleceu em 2012.

O diretor de televisão, que morreu aos 61 anos de idade em novembro de 2012 vítima de uma embolia pulmonar, estaria completando 72 anos se estivesse vivo. Nos stories de seu Instagram, a recém-formada em cinema, que seguiu os passos do pai, fez questão de prestar uma linda homenagem.

Ela compartilhou uma foto em que aparece ainda criança, agarradinha com Marcos Paulo. "Hoje ele faria 72 anos. Será que ele aceitaria que ficou velhinho? A caçula dele agora tem 23, é formada e trabalha", começou escrevendo Giulia.

"Pai, nem consigo explicar a falta que você faz. Tenho saudades de usar a apalavra 'pai', de você, da sua risada e seu cheiro. Queria estar te dando esse abraço apertado e te contando todas as novidades. Ich liebe dich", completou a jovem.

Giulia explicou para um seguidor o que significa "Ich liebe dich", que ela tem tatuada em sua pele em homenagem ao pai. "É 'eu te amo' em alemão. A gente sempre se despedia assim", contou.

Confira a declaração e a tatuagem de Giulia Costa para o pai, Marcos Paulo:

Giulia Costa mostra comemoração de seu aniversário em família

Giulia Costa completou mais um ano de vida na sexta-feira, 25, e comemorou ao lado da família! No final de semana, a cineasta compartilhou os registros da celebração de seus 23 anos em casa, no Rio de Janeiro. No domingo, 23, a influenciadora dividiu o momento especial em que aparece ao lado da mãe, e da irmã, Olivia.

Com direito a um bolo do tipo bentô, com a frase "Parabéns para nossa cineasta favorita, ansiosa e um pouco surtada. Te amamos como você ama a Lola!", se referindo a sua cachorrinha, a atriz surgiu esbanjando felicidade ao som da música Baianidade Nagô, dançando com seu avô. "Dia perfeito. Do jeito que amo: céu azul, quem eu amo do meu lado, música, alegria e todas as melhores energias. Obrigada, universo", disse Giulia.

