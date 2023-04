Filhas de Virginia Fonseca ganham surpresa no aniversário de Zé Felipe: ''Dia inesquecível''

No aniversário de Zé Felipe, filhas de Virginia Fonseca curtem surpresa e esbanjam estilo

No aniversário de Zé Felipe (25), a influenciadora Virginia Fonseca (24) fez um festão para o marido, além de ter dado um jatinho de R$ 50 milhões para ele. Neste domingo, 23, ela exibiu mais registros do evento colorido e encantou ao mostrar as filhas, Maria Alice (1) e Maria Flor, curtindo o momento.

Além de uma decoração toda especial para celebrar os 25 anos do marido, a empresária milionária fez uma surpresa para as herdeiras e colocou vários brinquedos para elas se divertirem. Piscina de bolinha e pula-pula foram algum deles.

"Ainda sobre a festinha do papai! Muita risada boa e um dia inesquecível. Toda honra e glória a Deus", disse Virginia ao exibir os cliques fofos das meninas brincando e esbanjando fofura com estilo.

Ainda neste sábado, 22, a influenciadora impressionou ao compartilhar fotos do evento luxuoso. Mais tarde, ela mostrou que chamou um padre para benzer o avião de R$ 50 milhões que deu de aniversário para Zé Felipe.

Veja as fotos das filhas de Virginia Fonseca:

Virginia Fonseca dá jatinho de presente para para Zé Felipe: "Pra levar a família toda"

O cantor Zé Felipe foi surpreendido com um presente para lá de luxuoso da esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca, para celebrar o seu aniversário de 25 anos. A musa abriu o bolso e comprou um avião particular para o amado! Isso mesmo, ela deu um avião para o amado conseguir cumprir a sua agenda de shows em várias cidades com o transporte em sua própria aeronave.

Inclusive, ela personalizou o avião com o desenho da família na lateral do avião. A revelação do presente foi feita por ele nas redes sociais nesta quinta-feira, 20.

“Ganhei um avião da minha gata! Agora dá pra levar a família toda, te amo demais meu amor. Esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e estou com você para tudo, te amo”, disse ele.

Por sua vez, ela comentou: “Já está entregue o presente do meu gato! Ele merece muito”.