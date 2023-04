Virginia Fonseca mostra detalhes da festa luxuosa de Zé Felipe e se declara: "Minha alma gêmea!

Zé Felipe, ganhou uma festa luxuosa de Virginia Fonseca para comemorar seu aniversário de 25 anos

A influenciadora digital Virginia Fonseca (24) usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa luxuosa, intitulada como "pool party" que preparou para o amado Zé Felipe, que completou 25 anos de vida nesta última sexta-feira, 21.

Através do feed de seu Instagram, a artista publicou uma série de fotos da comemoração, que ocorreu na casa da família em Goiânia, e contou com a presença de amigos, familiares do cantor, como a mãe Poliana Rocha (46) e o pai, Leonardo (59), além da apresentação de um DJ.

Para a festa, Virgínia surgiu usando um conjunto de crochê composto por um top e uma saia vazada, já o aniversariante apostou em uma camisa verde e para combinar com a mulher, ele elegeu um shorts também de crochê.

Nas redes sociais, Virginia abriu o coração e se declarou para o pai de suas filhas Maria Alice (1) e Maria Flor (6 meses). "Ontem (21/04) foi o dia da minha alma gêmea!!! Mais um ano comemorando essa data ao seu lado e como sou feliz por isso, Josephino!!! Peço a Deus todos os dias pela sua vida, que ELE lhe dê saúde, paz, sabedoria, sucesso e que abençoe nossa união para que ela seja ETERNA!”, íniciou ela

E prosseguiu: “Estarei sempre ao seu lado te apoiando, te cuidando e te amando!!! Obrigada por tudo Josephino e que esse novo ciclo que se iniciou ontem seja ainda mais abençoado e com muitas conquistas, pois você merece TUDO!!!!! Amo vc demais zé felipe e não vejo minha vida se não tiver você ao meu lado!!!”, completou.

Amigos e fãs do cantor celebraram a data especial com mensagens de felicitações nos comentários da publicação. "Que Deus abençoe vcs cada dia mais!", desejou Wesley Safadão. "Tudo de melhor no mundo irmão, que tenha se iniciado um ciclo novo repleto de alegria na sua vida!" disse mais um. "Obrigado por tudo meu amorrrr eu tenho muito orgulho de você te amooooooo", agradeceu Zé Felipe.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIRGINIA FONSECA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Vestida de Zé Felipe, filha caçula de Virginia celebra 6 meses: ''A cara do pai''

Para celebrar os seis meses de vida da filha caçula, Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoram a data de forma especial. Nos registros publicados na web, a irmã de Maria Alice apareceu um look de moletom preto e toca, inspirado na roupa do pai.

"6 meses da nossa Florzinha! Filha os papais te amam demaisssssss, te amo cada dia maissssss! Que Deus abençoe sua vida sempre", escreveram os papais na legenda da publicação.