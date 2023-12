Filha de Fernanda Rodrigues mostra como comemorou seus 14 anos

Filha de Fernanda Rodrigues, Luisa comemora seu aniversário de 14 anos de forma simples e mostra as fotos nas redes sociais

Filha mais velha da atriz Fernanda Rodrigues, a jovem Luisa Erlanger comemorou o seu aniversário de 14 anos de forma simples. A adolescente mostrou fotos de sua comemoração nas redes sociais e encantou seus fãs.

Luisa celebrou a chegada da nova idade em um restaurante com sua família e até ganhou um bolo para cantar os Parabéns ao lado dos seus entes queridos. Nos comentários do post, a mãe dela celebrou o crescimento da herdeira.

“Viva você meu amor! Que seu novo ciclo seja lindo e cheio de alegrias! Te amamos muito”, escreveu ela.

Além disso, Fernanda Rodrigues já tinha feito uma homenagem para a filha em um post especial. "Meu grande amor. Meu sol. A pessoa mais linda que eu conheço. Por dentro e por fora. Sua luz me contagia, Seu coração me impulsiona. Agradeço todo dia vc ter me escolhido. Há 14 anos você me ensina tanto…todo dia. Te amo infinito. E além! Mami", comentou.

Ao ver a homenagem da mãe, Luisa fez questão de responder. "Mãe, eu te amo demais! Muito obrigada por tudo o que você fez e faz por mim! Eu te amo mais que tudo", declarou.

Vale lembrar que Fernanda Rodrigues também é mãe de um menino, chamado Bento, de 6 anos. Atualmente, ela está no ar na novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.

Fernanda Rodrigues comemora seu retorno às novelas

Após passar cinco anos longe das novelas, a atriz Fernanda Rodrigues está radiante com seu retorno às telinhas. Em sua vigésima produção, ela integra o elenco de Fuzuê, trama das sete da Globo, que vai substituir Vai na Fé. Durante uma coletiva de imprensa com participação da CARAS Digital, a atriz se mostrou radiante sobre seu retorno.

Na novela de Gustavo Reiz ela vive Alícia em uma mistura de drama e comédia. “É até difícil falar da Alice, ela tem muitas camadas, tem essa adição pelas redes sociais, e é uma coisa muito comum nesses dias, que está muito em evidência. Eu, Fernanda, tenho muita dificuldade com esse mundo e me deparei com essa personagem que vive em função disso”, detalhou.

A artista conta que ela vai ter uma relação problemática com as redes sociais. “Acho que a gente precisa falar disso, dessa necessidade de aparecer, essa carência. É muito importante, mas é feito com leveza, bom humor, muita graça! Às vezes um pouco sem noção, erra o tom, é exagerada a quantidade que ela passa na tela, os outros personagens se incomodam um pouco, mas é tudo feito com muita diversão”, revelou.

Sobre o retorno, a atriz adiantou que é diferente de tudo que ela já representou nas telinhas: “Estou me divertindo muito! Estou felicíssima com esse elenco maravilhoso, é minha vigésima novela e a Alicia não tem nada a ver com toda a minha trajetória e a minha história”, vibrou Fernanda, que é par romântico de Douglas Silva e filha de Edson Celulari na trama.