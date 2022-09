Filha de Angelica e Luciano Huck ganha festão de 10 anos; veja fotos

Eva, filha de Angelica e Luciano Huck, comemorou os 10 anos ao lado da família e convidados famosos

CARAS Digital Publicado em 24/09/2022, às 13h10

A noite da última sexta-feira, 23, foi de muita diversão para Eva! A filha de Angelica (48) e Luciano Huck (50) ganhou uma festona para celebrar os seus 10 anos.

Pelos stories do Instagram, alguns convidados compartilharam fotos e vídeos da decoração com referências a Michael Jackson.

Grazi Massafera e Juliana Silveira estiveram presente no evento e dividiram registros fazendo vídeos em 360 graus com a matriarca e a aniversariante.

Vale lembrar que a celebração foi antecipada, já que Eva só completará 10 anos neste domingo, 25.

SABRINA SATO PUBLICA SELFIE COM EVA

Sabrina Sato encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto onde aparecia ao lado de Eva, filha de Luciano Huck e Angélica Ksy. A dupla apareceu sorrindo em um dos camarins do Projac, no Rio de Janeiro. Sabrina apareceu de roupão e a filha dos apresentadores vestia uma jaqueta colorida com um colar que segurava seu celular.

“Eva. Princesa linda da tia”, escreveu a apresentadora do "Saia Justa" na postagem que fez em seu Instagram marcando Luciano e Angélica.

