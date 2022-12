Exibindo a barriga de grávida, Viih Tube recria foto da última Farofa da GKay: “Não mudou”

A influenciadora Viih Tube apareceu com a barriga de grávida recriando uma foto divertida da última Farofa da GKay

Nesta terça-feira, 6, Viih Tube divertiu seus seguidores ao publicar em seu Instagram uma recriação de uma foto tirada na última Farofa da GKay.

A influenciadora aparecia deitada dormindo em um sofá preto, exibindo o barrigão de grávida, e dormindo. A ex-BBB ainda usava a coroa de “Rainha da Fafora”, que será passada para outra pessoa nesta edição de 2022.

A foto original, que foi recriada pela futura mamãe de Lua este ano, mostrava a loira dormindo em um sofá idêntico com um óculo escuro e vestindo o abadá da última Farofa.

“Uma coisa que não mudou”, brincou a namorada do ex-BBB Eliezer, que também está no evento, na legenda das duas fotos publicadas.

Nos comentários, a mãe de Viih Tube, Vivianne escreveu: “Pra quem vai essa coroa esse ano? Estou curiosa”. E a participante do BBB 21 respondeu: “Aí mãe, só quero passar logo viu”.

Dark Room!

Às vezes, nem tudo que acontece no “Dark Room” na Farofa da GKay, fica no “Dark Room”. Ainda nesta terça-feira, foi revelada a identidade do casal que estreou o quarto escuro da festa.

De acordo com o jornalista Leo Dias, Rodrigo Mussi e Gabi Lopes teriam ido ao quarto do evento que abriu as portas às 4 da manhã.