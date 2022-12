Mistério resolvido! Colunista aponta quem foi para quarto sensual com Rodrigo Mussi

Jornalista apontou influenciadora e Rodrigo Mussi como o casal que estreou o 'Dark Room'

RAs fofocas da 'Farofa da Gkay' não param de chegar e essa veio para matar a curiosidade de todos. O famoso 'dark room', quarto usado para práticas sexuais na festa, foi aberto às 04h e teria sido estreado por Rodrigo Mussi e Gabi Lopes.

Segundo as fontes do colunista do Metropoles, Leo Dias, os dois teriam passado várias horas dentro do local, mas não 'chegaram aos finalmentes'.

Os dois também foram flagrados por uma página saindo de mãos dadas do local, o que aumentou os rumores.

Vale lembrar que o ex-BBB não ficou somente com essa Gabi, mas também com a cantora Gabi Martins. Além da ex-BBB Sara Andrade, da comediante Bruna Louise e da influenciadora e ex de Éder Militão, Karoline Lima.

Quem não foi ao 'Dark Room', mas declarou ao 'Gossip do Dia' ter ficado com mais de 20 pessoas foi Lima, que está solteira após o término do namoro com o jogador da seleção brasileira, com quem tem uma filha pequena, a Cecília. Ela ainda afirmou que já pode receber a coroa de pegadora de Viih Tube, que costumava causar nas farofas.

Veja o vídeo de Rodrigo Mussi e Gabi Lopes: