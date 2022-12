Ex de Éder Militão, Karoline Lima passa o rodo na Farofa da Gkay

Karoline Lima é flagrada beijando quatro pessoas durante a Farofa da Gkay

Ex-namorada do jogador de futebol Éder Militão, a influenciadora digital Karoline Lima está aproveitando bastante a Farofa da Gkay. Na primeira noite do evento, ela passou o rodo e beijou várias pessoas durante o evento.

A estrela foi vista trocando beijos com John Vlogs, Nilson Neto, Julia Pazzuoli e o ex-BBB Rodrigo Mussi. Solteiríssima, ela não se importou em ser fotografada nos momentos de carinho na madrugada agitada.

Fotos: Victor Chapetta / AgNews

Karoline Lima fala sobre affair com modelo e influenciador Gui Araújo

Separada do jogador Éder Militão, Karoline Lima está curtindo a vida de solteira e na última quarta-feira, 16, ela aproveitou para contar os detalhes do affair que vive com o ex-participante de 'A Fazenda', Gui Araújo (35).

A influenciadora digital negou o envolvimento e foi direta em relação ao romance, mas deixou claro que os dois não tem nada sério: "Já estão arrumando casinho pra mim? Não pode mais nem dar um beijinho? Eu vou falar pra vocês, esse caso é antigo viu. Coisa de 2018 quando eu conheci Guilherme. De vez em quando dou uns beijinhos, converso com ele, ele é legal, gente boa e meus amigos gostam dele", contou.