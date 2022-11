Karoline Lima conta detalhes de affair com Gui Araújo: ‘Esse caso é antigo’

A influenciadora Karoline Lima conta que affair com Gui Araújo, ex-namorado de Anitta, é antigo e que ‘de vez em quando dá uns beijinhos’

CARAS digital Publicado em 16/11/2022, às 18h38

Após se separar do jogador Éder Militão (24) e virar assunto em todos os tabloides, a influenciadora Karoline Lima (26) está aproveitando a vida de solteira e não esconde esse fato de ninguém. Nesta quarta-feira, dia 16, ela aproveitou para contar os detalhes do affair que vive com o ex-participante de ‘A Fazenda', Gui Araújo (35).

Karoline não negou o envolvimento e foi direta em relação ao romance, mas deixou claro que os dois não tem nada sério: “Já estão arrumando casinho pra mim? Não pode mais nem dar um beijinho? Eu vou falar pra vocês, esse caso é antigo viu. Coisa de 2018 quando eu conheci Guilherme. De vez em quando dou uns beijinhos, converso com ele, ele é legal, gente boa e meus amigos gostam dele.” Ela ainda completou o discurso falando sobre a nova fase de solteira: “É sobre isso. Posso viver? Posso! Muito obrigada a todos pela colaboração. Se quiserem me apresentar mais gente, podem apresentar que a gente coloca no bonde também.”

Gui Araújo ficou muito conhecido após a participação no reality ‘De Férias com o Ex’, de onde saiu vivendo um relacionamento sério com Gabi Brandt. Além disso, ele também entrou no reality ‘A Fazenda’ e engatou outros relacionamentos com famosas, como Anitta, Duda Reis e Hariany Almeida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)

Karoline Lima demonstrou interesse em Gustavo Mioto

Antes de confirmar o affair com Gui Araújo, Karoline também demonstrou um certo interesse pelo cantor sertanejo Gustavo Mioto (25). “Quero saber quando Gustavinho vai dar um like na minha foto. Gugu, manda DM! Entrei aqui com nada e saí com um crush. Estou apaixonada! Tem um lugar para você aqui do meu lado, Gustavinho. Não chegou DM ainda? Vou ter que estar mandando”, disse a influencer enquanto participava do “PodDelas”.

Após demonstrar interesse, ela apareceu junto com o cantor em um de seus shows. “Olha que coincidência! Como eu parei aqui? Foi bem despretensioso. Coincidência ou destino?”, brincou Karoline em seus stories. O cantor respondeu apenas com a frase “Aí vamos ver.”