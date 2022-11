Novo casal? Karoline Lima revela que tem interesse em Gustavo Mioto

A modelo Karoline Lima revelou que tem interesse no cantor sertanejo Gustavo Mioto

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 14h02

A modelo Karoline Lima (26) revelou interesse em Gustavo Mioto (25)! Ela está solteira desde o fim do namoro com Éder Militão (24), com quem teve uma filha, Cecília (3 meses). A revelação surgiu durante entrevista no Pod Delas, na última quarta-feira, 2.

As apresentadoras BrunaUnzueta (29) e Tata Estaniecki (28) disseram que apresentariam Gustavo a ela e Karol logo se animou!

"Não o conheço pessoalmente. Ele é solteiro? É bacana? Não vai me fazer passar por um babado? Pergunta para ele quando a gente vai dar uma saída para se conhecer. Ele é tímido? Eu não sou (risos). Quero saber quando Gustavinho vai dar um like na minha foto. Gugu, manda DM! Entrei aqui com nada e saí com um crush. Estou apaixonada! Tem um lugar para você aqui do meu lado, Gustavinho. Não chegou DM ainda? Vou ter que estar mandando", disse.

Ela ainda falou que iria ao show de sábado (5) do sertanejo, em São Paulo com as apresentadoras!

Gustavo Mioto está solteiro desde o término com Thaynara OG, com quem teve um relacionamento de três anos.