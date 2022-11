Após demonstrar interesse, Karoline Lima se encontra com Gustavo Mioto: "destino"

Ex de Éder Militão, Karoline Lima, filmou alguns stories com o cantor Gustavo Mioto ao fundo

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 10h05

Após demonstrar interesse pelo cantor Gustavo Mioto, a recém-solteira, Karoline Lima, apareceu junto com o cantor em um de seus shows no sábado, 7.

“Olha que coincidência! Como eu parei aqui? Foi bem despretensioso. Coincidência ou destino?”, brincou a ex-do jogador Éder Militão. “Aí vamos ver”, respondeu o galã que estava ao fundo do story da loira.

A assessora de Karoline, Priscila, ainda deixou o possível romance mais evidente. Os fãs perguntaram quanto tempo fazia que ela não beijava e para a alegria dos fãs, a amiga respondeu: "Eu sei que vocês sabem da resposta".

Começo do flerte entre Gustavo Mioto e Karoline Lima

O flerte entre o casal partiu de Karoline, que demonstrou seu interesse pelo ex-namorado de Thaynara OG no podcast 'Pod Delas'."Não o conheço pessoalmente. Ele é solteiro? É bacana? Não vai me fazer passar por um babado? Pergunta pra ele quando a gente vai dar uma saída para se conhecer", começou ela.

"Ele é tímido? Eu não sou. Quero saber quando Gustavinho vai dar um like na minha foto. Gugu, manda DM! Entrei aqui com nada e saí com um crush. Estou apaixonada! Tem um lugar pra você aqui do meu lado, Gustavinho. Não chegou DM ainda? Vou ter que estar mandando", disse ao podcast de Tatá Estaniecki e Bruna Unzueta.