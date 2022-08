Karoline Lima abre o jogo sobre perdoar traição: "Envolve coisa demais"

A modelo Karoline Lima revelou que já perdoou uma traição e fez um reflexão sobre relacionamentos

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 20h09

Karoline Lima (26) revelou aos seguidores das redes sociais que já perdoou uma traição. A revelação aconteceu após um questionamento de uma seguidora através da caixa de perguntas dos Stories do Instagram.

A modelo, que namorou o jogador Éder Militão (24) por um ano e teve uma filha, Cecília (1 mês), afirmou que uma pessoa que traí uma vez vai fazer isso sempre. "Eu já perdoei [traição]. Eu batia o pé de que nunca perdoaria, mas já perdoei, sim. E perdoei real, começando do zero, como se nada tivesse acontecido", afirmou a influenciadora digital.

Em seguida, Karoline afirmou que perdoar faz bem, mas ressaltou que a traição pode ser algo recorrente, já que é questão de caráter. "Mas acho que é questão de índole, quem faz uma vez, faz sempre. O perdão só vai fazer bem para você se livrar do sentimento ruim, mas acho que no fundo a gente sente que não tem como funcionar. Vai muito além da traição do relacionamento em si... é mentira, quebra de confiança, desestrutura sua autoestima e etc. Envolve coisa demais", completou.

A modelo ainda respondeu outro questionamento. Uma seguidora quis saber se ela acredita que existe o "amor da vida" e o "amor pra vida". Sincera, Karoline disse que não e explicou seu ponto de vista. "Quando você encontra uma pessoa para compartilhar a vida com você de verdade, o amor "da vida" e o "pra vida", vira uma pessoa só", afirmou.

Confira as publicações de Karoline Lima:

Reprodução/Instagram

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!