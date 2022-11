Karoline Lima revela que foi processada por Éder Militão antes da filha nascer: ''Sem eu saber''

Influenciadora Karoline Lima conta que o ex, Éder Militão, não aprovava seu trabalho e fala do processo que o jogador moveu contra ela

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 09h05

A influenciadora digital Karoline Lima (26) foi a convidada do podcast PodDelas, na quarta-feira, 02, e contou que o ex, o jogador de futebol Éder Militão (24), começou a processá-la antes mesmo da filha do casal nascer.

A loira afirmou que Cecília, que atualmente tem três meses, estava prevista para nascer no dia 23 de julho, mas o atleta estaria viajando. Ela, então, planejou a data do parto para 10 de julho, para que tivesse um novo significado para o ex-casal, que já estava em crise. Na época, Militão já tinha iniciado o processo, sem ela saber.

“Minha filha estava prevista para nascer no dia 23 de julho, e ele estava com uma viagem marcada, e eu queria muito que eu estivesse comigo. Aí eu falei 'como você não vai estar aqui, eu gostaria de me dispor a fazer uma cesárea no dia 10’, que foi o dia que a gente se conheceu, que ele me pediu em namoro”, começou falando.

“Foi dito e feio, marquei a cesárea para o dia 10, só para agradar ele, e eu disse 'é que eu quero ressignificar nossa história'”, disse ela, não segurando a emoção. "E nisso eu já estava sendo processada, sem saber. Queria dar esse presente a ele, porque achei que iria ficar tudo bem. A gente terminou no dia 6, e eu ainda estava nessa de 'vai dar certo'".

Após Militão sugerir que a gravidez foi repentina no processo, Karoline ressaltou que a vinda de Cecília foi planejada pelo atleta. "Eu sou muito iludida. Na minha cabeça, tinha encontrado a pessoa da minha vida. Eu não tive muita estrutura familiar. Quando era criança, meu pai tinha problema com bebida, e já presenciei abusos, desrespeito e traição. Ser mãe nunca foi um sonho meu, porque tinha um trauma de tudo que vivi. Quando conheci meu ex, ele falava muito de ser pai. Fiquei: 'Uma pessoa que quer tanto ser pai, vai proporcionar para um filho meu a experiência que eu nunca tive'. Quando aceitei desistir das gravações, pensei que seria por um bom motivo, pela minha família, do outro lado do mundo, sem as mesmas conversas de quando eu era solteira. Uma nova fase", contou ela.

Karoline também falou que Éder não aprovava seu trabalho como youtuber. Ela disse que o zagueiro do Real Madrid pagou sua multa rescisória com a produtora de Rezende, ex de Virginia, para que ela deixasse de aparecer em vídeos: "Eu ainda estava no contrato. Foi bem um baque para todo mundo, porque a gente tinha assinado o contrato há pouco tempo. Meu ex, como não gostava que eu trabalhasse com isso e gravasse vídeos, se dispôs a pagar a multa para que eu parasse de trabalhar com isso... ele não me proibia, mas eu sentia que era uma coisa que incomodava, e eu respeitava."

O ex-casal estava brigando na Justiça para definir a pensão da filha. A defesa do craque ofereceu R$ 6.060, alegando que o valor não deveria ser maior, pois há "um percentual de mulheres que invertem os valores acreditando que uma criança é um meio para obtenção de vantagem pessoal".

Na última terça-feira, 01, Karoline e Éder chegaram a um acordo. Na web, a influencer celebrou: “Chegamos a um acordo, graças a Deus e acabou essa disputa de Cecília e etc. Conheci a advogada dele, aquela de todo aquele negócio. Contei a história de tudo o que aconteceu. Ela é um amor e graças a Deus a gente se resolveu”.

Confira a entrevista de Karoline Lima:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Karoline Lima fala sobre críticas sobre uso de pensão da filha

A modelo Karoline Lima veio a público em suas redes sociais, na terça-feira, 01, para rebater as críticas que vem recebendo sobre o uso da pensão que o jogador de futebol Éder Militão dará à filha do ex-casal, Cecília, de três meses. "Ih, gente. Estão achando que eu estou arrumando meu cabelo com dinheiro de pensão. Amor, se você soubesse quanto esse cabelinho da minha cabeça custa… A título de informação, só o meu mega é R$14 mil”, disse em seu perfil oficial no Twitter.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!