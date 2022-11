Karoline Lima fala sobre críticas sobre uso da pensão da filha com Éder Militão

Modelo Karoline Lima entrou em acordo com jogador de futebol sobre valor destinado para Cecília

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 21h18

A modelo Karoline Lima (26) veio à público em suas redes sociais, nesta terça-feira, 1, para rebater as críticas que vem recebendo sobre o uso da pensão que o jogador de futebol Éder Militão dará à filha do ex-casal, Cecília, de três meses.

"Ih, gente. Estão achando que eu estou arrumando meu cabelo com dinheiro de pensão. Amor, se você soubesse quanto esse cabelinho da minha cabeça custa… A título de informação, só o meu mega é R$14 mil”, disse em seu perfil oficial no Twitter.

“Para pintar ele, pintar meu cabelo, hidratar, escovar… Bom... Daria nem para começar a brincadeira, meus amores. O acordo foi pensado para o benefício da Cecília e apenas dela. Os meus belos benefícios vem (e sempre vieram) do bolsinho da mami”, escreveu a modelo nas postagens.

O acordo entre Karoline e o zagueiro do Real Madrid foi acertado nesta terça-feira, 1, sobre o valor da pensão, sendo tudo resolvido com os advogados. “Chegamos a um acordo, graças a Deus e acabou essa disputa de Cecília e etc. Conheci a advogada dele, aquela de todo aquele negócio. Contei a história de tudo o que aconteceu. Ela é um amor e graças a Deus a gente se resolveu”, contou ela.

Ela também contou como se sentiu com a decisão deles. “Sempre foi o que eu quis, eu queria ter paz e resolver isso tudo, eu estava cansada de confusão. Deu tudo certo, chegamos a um acordo onde ambas as partes estavam confortáveis. Estou muito feliz, de coração”, afirmou, e completou: “Era só o que estava precisando na minha vida, um pouco de sossego. Estando lá, encontrando com ela, cara a cara, consegui contar realmente tudo o que aconteceu. E agora, amor, hoje eu vou comemorar”.