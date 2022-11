Karoline Lima anuncia acordo com o ex, Éder Militão

Karoline Lima revela que resolveu a questão da pensão alimentícia da filha com o ex-namorado, Éder Militão

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 15h52

A influenciadora digital Karoline Lima revelou que terminou a briga com o ex-namorado, Éder Militão, por causa da pensão alimentícia da filha. Nesta terça-feira, 1º, ela contou que os dois entraram em um acordo sobre o valor da pensão e tudo foi resolvido com os advogados deles.

“Chegamos a um acordo, graças a Deus e acabou essa disputa de Cecília e etc. Conheci a advogada dele, aquela de todo aquele negócio. Contei a história de tudo o que aconteceu. Ela é um amor e graças a Deus a gente se resolveu”, contou ela.

Por fim, ela contou como se sentiu com a decisão deles. “Sempre foi o que eu quis, eu queria ter paz e resolver isso tudo, eu estava cansada de confusão. Deu tudo certo, chegamos a um acordo onde ambas as partes estavam, confortáveis. Estou muito feliz, de coração”, afirmou, e completou: “Era só o que estava precisando na minha vida, um pouco de sossego. Estando lá, encontrando com ela, cara a cara, consegui contar realmente tudo o que aconteceu. E agora, amor, hoje eu vou comemorar”.

Karoline Lima mostra passaporte espanhol da filha com Éder Militão

Karoline Lima iniciou a última sexta-feira, 21, com uma novidade muito esperada por ela e seus fãs: o passaporte de Cecília! Nos Stories de seu Instagram, a loira celebrou a emissão do passaporte espanhol da herdeira de apenas 3 meses de vida, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão. Ela publicou vídeos em que aparece ao lado de uma amiga, comemorando o recebimento do documento. A influencer já contou que pretende voltar ao Brasil em breve, já que não está mais com o jogador do Real Madrid. "Gente, tenho uma super notícia para dar para vocês! Cecilhota recebeu o passaporte", disse Karol.

Recentemente, vazaram informações de que Éder moveu processo contra Karoline, mencionando a questão da pensão alimentícia para Cecília. Karoline chegou a confirmar o processo e disse que o ex a procurou após a repercussão.

