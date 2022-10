Karoline Lima mostra passaporte espanhol da filha com Éder Militão

Separada de Éder Militão, influencer Karoline Lima comemora emissão do passaporte da filha com o jogador e mostra foto de Cecília

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 10h53

A influenciadora digital Karoline Lima (26) iniciou esta sexta-feira, 21, com uma novidade muito esperada por ela e seus fãs: o passaporte de Cecília!

Nos Stories de seu Instagram, a loira celebrou a emissão do passaporte espanhol da herdeira de apenas 3 meses de vida, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão (24).

Karoline, que atualmente mora em Madrid, publicou vídeos em que aparece ao lado de uma amiga, comemorando o recebimento do documento. A influencer já contou que pretende voltar ao Brasil em breve, já que não está mais com o jogador do Real Madrid.

"Gente, tenho uma super notícia para dar para vocês!", começou falando. "Cecilhota recebeu o passaporte", completou Karol.

Recentemente, vazaram informações de que Éder moveu processo contra Karoline, mencionando a questão da pensão alimentícia para Cecília. Karoline chegou a confirmar o processo e disse que o ex a procurou após a repercussão.

Confira as fotos do passaporte da filha de Karoline Lima e Éder Militão:

Karoline Lima comemora três meses da filha com festinha de Halloween

No dia 10, a modelo Karoline Lima decidiu encantar seus seguidores com fotos de sua filha Cecília comemorando o mêsversário. Fruto do seu relacionamento com o jogador Éder Militão, do Real Madrid, a bebê completou três meses de vida. Em seu Instagram, a mamãe coruja publicou fotos da pequena fantasiada, já que o tema da festa era Halloween. “HallowQUEEN”, brincou Karoline na legenda da publicação. “CeciDay 3, 3 meses da maioral”, completou a modelo. Nas fotos, a loira aparece usando um suéter laranja, com um chapéu de bruxa, além de um chapéu pontudo e um conjunto de blusa e sainha rodada, deixando os seguidores morrendo de amores pela dupla.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!