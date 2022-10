Karoline Lima comemora 3 meses da filha com tema de Halloween

Modelo Karoline Lima encantou seus seguidores com fotos da filha fantasiada para seu mesversário

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 17h00 - Atualizado às 17h09

Nesta segunda-feira, 10, a modelo Karoline Lima (26) decidiu encantar seus seguidores com fotos de sua filha Cecília comemorando o mêsversário. Fruto do seu relacionamento com o jogador Éder Militão, do Real Madrid, a bebê completou três meses de vida.

Em seu Instagram, a mamãe coruja publicou fotos da pequena fantasiada, já que o tema da festa era Halloween. “HallowQUEEN”, brincou Karoline na legenda da publicação. “CeciDay 3, 3 meses da maioral”, completou a modelo.

Nas fotos, a loira aparece usando um suéter laranja, com um chapéu de bruxa, além de um chapéu pontudo e um conjunto de blusa e sainha rodada, deixando os seguidores morrendo de amores pela dupla.

Nos comentários, os seguidores não aguentaram com a fofura da família. “Ceci linda e maravilhosa”, comentou uma. “Fofuras ou travessuras”, brincou outra. “A maior e melhor de todas”, exaltou uma terceira.

Veja a publicação de Karoline Lima do mesversário de sua filha, Cecília:

Karoline Lima aparece sem megahair e brinca: ‘Não me acostumo’

Karoline Lima mostrou em seu Instagram que havia tirado seu megahair para fazer manutenção nos fios do aplique. Ela apareceu sem ele e contou que algumas pessoas haviam pedido para ela continuar com o cabelo curto, mas já deixou claro que está fora de cogitação.

“Gente, olha meu cabelo sem aplique. Estão dizendo para eu não colocar mais o mega, mas eu não me acostumo. Estou em outra fase, uma coisa diferente, e gosto do cabelão”, contou nos Stories.