Marina Ruy Barbosa rouba a cena com look clássico no Festival de Cannes

Mostrando todo o seu poder no Festival de Cannes, Marina Ruy Barbosa rouba a cena com look clássico no evento francês; veja!

A atriz Marina Ruy Barbosa vem chamando atenção com os looks impecáveis que ela escolheu para o Festival de Cannes 2024. E nesta quarta-feira, 22, a brasileira roubou a cena no evento francês ao eleger look clássico para curtir o dia.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista apareceu com um conjunto de shorts e regata de alfaiataria da grife francesa Chanel na cor violeta. No entanto, Marina apostou no brilho para trazer um toque moderno para o modelito. Ao finalizar, ela ainda escolheu um óculos de sol branco, sapatos amarelos e bolsa em conjunto com seu look.

"Me sentindo ultravioleta", escreveu a atriz na legenda da publicação, onde apareceu curtindo um dia de sol em evento na piscina. Nos comentários, seus seguidores se derreteram por sua beleza. "Musa", disse um fã. "Você tá um escândalo de maravilhosa", enalteceu outro. "Bem menininha", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Amigas? Bruna Marquezine surpreende com gesto para Marina Ruy Barbosa

Após desavenças no passado, Bruna Marquezine parece estar ensaiando uma aproximação com Marina Ruy Barbosa. Isso porque a atriz curtiu uma foto da ruiva no Festival de Cannes, na França, nas redes sociais e o gesto chamou bastante atenção, especialmente considerando o passado conturbado entre as duas, que eram amigas de infância.

Apesar de não seguir Marina no Instagram, Marquezine deixou uma curtida discreta em um registro em que a ruiva aparece desfilando no tapete vermelho francês, no perfil de seu stylist, Pedro Sales. O gesto, embora simples, chamou bastante atenção entre os seguidores e levantou especulações de uma possível reconciliação entre as atrizes.

Para quem não se lembra, a amizade de Marina e Bruna chegou ao fim depois que a ruiva foi apontada como pivô do fim do casamento de Débora Nascimento e José Loreto em 2017. Apesar de negar os rumores, a ruiva recebeu o unfollow de sua antiga colega de elenco de ‘Deus Salve o Rei’, que logo se pronunciou sobre a decisão e justificou o término da amizade nas redes sociais.

“Entendo que algumas pessoas podem ter feito uma leitura equivocada e um tanto cruel de um simples unfollow, inclusive a própria Marina, por isso me desculpei com ela caso ela tenha entendido como um ataque ou julgamento”, afirmou a ex-namorada do jogador de futebol Neymar Jr e do empresário Enzo Celulari na época dos rumores.

“É bem chato ter que explicar isso pra pessoas que não conheço e que certamente não se importam verdadeiramente e só querem causar e apontar dedos, mas eu e Marina não somos amigas por falta de identificação, tentamos e não deu certo e TUDO BEM. Vocês não sabem de muita coisa”, disse Marquezine sobre o fim da amizade.

Alguns anos depois, Marina lamentou a rivalidade e os boatos envolvendo sua amizade com Bruna: “A gente vive numa sociedade machista e vejo muitas comparações, e sempre entre mulheres. Crescemos ouvindo que Xuxa e Angélica eram rivais. Precisamos mudar essa história. Bruna e eu passamos por isso o tempo inteiro”, disse a ruiva em entrevista ao jornal O Globo.