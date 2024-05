Ana Castela e Gustavo Mioto chegam juntos em show após reconciliação

Juntos novamente, Ana Castela e Gustavo Mioto chegam juntos em show de Guilherme e Santiago, em São Paulo; veja as fotos!

Os cantores Gustavo Mioto e Ana Castela estão mostrando toda sua paixão desde que reataram seu namoro no início de maio. Nesta quarta-feira, 22, os sertanejos chegaram juntinhos no show de gravação de DVD da dupla Guilherme e Santiago, em São Paulo, e derreteram seus fãs.

Ao chegar no evento, os dois posaram juntinhos para as câmeras e fizeram questão de mostrar seu sorrisão. Gustavo apostou no básico, com calça marrom e camisa branca, com alguns botões abertos em seu peito. Já Ana esbanjou brilho em macacão de paetê e pedrarias, combinado com uma camisa branca de bordados no ombro.

Essa é a segunda vez que o casal se reconcilia desde que assumiram seu namoro em 2023. Entre idas e vindas, Gustavo Mioto e Ana Castela anunciaram que estavam juntos novamente ao se beijarem no palco de um show do cantor, fazendo o público ir à loucura.

Ana Castela surpreende ao mudar o visual e cortar a franja

Na última segunda-feira, 20, Ana Castela contou que decidiu desapegar um pouco do cabelão e cortou a franja. Embora seja uma mudança singela, a cantora sertaneja, que sempre manteve os fios longos como marca registrada, vibrou com o resultado em suas redes sociais.

Através de seu perfil no Instagram, Ana apareceu com o novo visual e exibiu sua franja no estilo ‘cortininha’. Na sequência, ela contou que estava com vontade de mudar, mas sem coragem. Por isso, a boiadeira decidiu passar por uma transformação menos ousada e passou a tesoura na parte superior do cabelão.

"Cortei uma franja. É pouquinho , mas já é alguma coisa. Amei. Achei que combinou muito comigo. Estava querendo fazer alguma coisa -- não demais -- porque ainda não tenho coragem, mas só isso aqui já adorei, mudou um pouco", disse a cantora enquanto exibia o novo visual em diferentes ângulos nos stories do Instagram.

Apesar de amar o resultado, Castela brincou que já estava incomodada com a mudança: "Só começou a me irritar um pouco, porque toda hora coloco o cabelo atrás da orelha e ele volta", a cantora revelou enquanto fazia um penteado improvisado.