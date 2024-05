Paola Carosella faz comida em cozinha solidária no Rio Grande do Sul

Paola Carosella se junta a outros voluntários em ação social em Porto Alegre, nesta quarta-feira, 22, quando foram preparadas 3,4 mil marmitas

Paola Carosella está em Porto Alegre, nesta quarta-feira, 22, onde fez comida para desabrigados da tragédia no Rio Grande do Sul após enchentes que afetaram moradores em todo o estado. A chef de 51 anos se juntou ao time de voluntários da Cozinha Voluntária da Azenha, na capital gaúcha.

Em seu Instagram, a chefe compartilhou em seu story: "Receita de solidariedade: 3.400 marmitas agora no almoço: deliciosas. Arroz, o mais soltinho que já vi, feijão preto e cozidinho de carne da resistência", explicou a chef e personalidade da televisão. "Solidariedade é a resposta", afirmou em outro post. "10 kg de arroz super soltinho, delicioso, aprendi com as cozinheiras do Cozinhas Solidárias", assumiu ela.

A ex-jurada do masterchef é argentina naturalizada brasileira, se juntou a outros famosos que foram ou estão sendo voluntários na tragédia no RS, como as médicas e ex-BBBs Amanda Meirelles e Thelma de Assis, e o surfista Pedro Scooby, também ex-participante do reality, que ajudou a resgatar desabrigados.

Vídeo da antiga jurada do Masterchef Brasil na cozinha solidária também foi compartilhado nas redes sociais de ONG. Confira:

Gaúcha, Helena Rizzo diz que ficou sem dormir após desastres

Helena Rizzo, uma das juradas do Masterchef Brasil, revelou que ficou uma semana sem dormir pensando nas vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Em entrevista à CARAS Brasil, a gaúcha afirmou que, apesar de não estar presente como voluntária, tem trabalhado com doações e logo fará um jantar solidário em seus restaurantes.

"Quando aconteceu, eu fiquei falando com muitas pessoas, entrei em grupos para saber como poderia ajudar. Porque a gente sente uma angústia e uma impotência, por a gente não estar lá ajudando também. Mas por outro lado, fiquei uma semana sem dormir, muito angustiada. Depois dei uma desencanada, porque também para fazer alguma coisa a gente precisa estar inteira", diz ela, que nasceu na cidade de Porto Alegre. Emocionada com a situação da região, a cozinheira desabafou e destacou que ainda não consegue assimilar o que aconteceu.